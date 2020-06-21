NBC News: На митинге Трампа не соблюдались рекомендации по борьбе с COVID-19

В городе Талса (штат Оклахома) состоялся первый, начиная с марта, предвыборный митинг президента США Дональда Трампа. Почти никто из тысяч участников не носил маску и не соблюдал социальную дистанцию, сообщил телеканал NBC News.

Отмечается, что во время мероприятия люди стояли перед сценой и на трибунах рядом друг с другом, как на обычных митингах, пишет РИА Новости. Между тем, ранее стало известно, что шесть членов предвыборного штаба Трампа, готовивших митинг в Талсе, заразились коронавирусом.

Напомним, 11 июня американский лидер объявил, что возобновит проведение своих предвыборных митингов. Талса стал первым городом. Мероприятия также запланированы во Флориде, Аризоне и Северной Каролине. Последний раз подобную массовую встречу со сторонниками Трамп провел в марте, после чего митинги были отменены из-за распространения коронавируса.