Новая нейросеть превращает героев старых видеоигр в страшных монстров

Пользователь, скрывающийся в Сети под ником tg-bomze, который сам себя характеризует как "хулиган от искусства, кодер и блогер", опубликовал на ресурсе GitHub программу Face-Depixelizer.

С помощью нейросетей утилита создает из изображений с низким разрешением снимки высокой четкости.

Первым делом через Face-Depixelizer "прогнали" портреты известных героев старых видеоигр.

With default settings, I got this result. pic.twitter.com/mRkqqTwhJF — Bomze (@tg_bomze) June 20, 2020

Би Джей Бласковиц из первых частей Wolfenstein в результате стал похож на добродушного паренька.

So that one is Wolfenstein, here is Doom pic.twitter.com/ixpItQyJ5q — Hani ✊🏽🧢 (@h_bash) June 20, 2020

Похожим образом произошла трансформация и думгая из классического DOOM.

Хотя при других настройках и другом выражении лица он, по мнению машинных алгоритмов, стал больше походить на пожилую леди.

Персонаж Minecraft тоже получился достаточно безобидным - в отличие от Марио.

Wow, I'm really impressed that it matched Mario's facial expression so perfectly. No cherry picking, no parameter tweaks, first attempt. pic.twitter.com/EC6LTm04eW — Jonathan Fly 👾 (@jonathanfly) June 20, 2020

Но когда дело дошло до более мультяшных героев, итоговый вариант оказался очень криповым. Из Марио так и вовсе получился монстр, который отлично бы вписался в какой-нибудь японский хоррор.

I think I undersold Face Depixelizer.



Set the steps low and it's more like a stopping a StyleGAN projection early than an upscaler. This allows for aggressive upscales like this 😅 guy. pic.twitter.com/twZtN6VJcg — Jonathan Fly 👾 (@jonathanfly) June 20, 2020

С другой стороны - у программы очень здорово получилось передать настроение счастливого смайлика.