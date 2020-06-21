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Новая нейросеть превращает героев старых видеоигр в страшных монстров

Текст:   Богдан Бобров
21.06.2020,  
13:34
Фото: Twitter Фото: Twitter
Фото: Twitter

Пользователь, скрывающийся в Сети под ником tg-bomze, который сам себя характеризует как "хулиган от искусства, кодер и блогер", опубликовал на ресурсе GitHub программу Face-Depixelizer.

С помощью нейросетей утилита создает из изображений с низким разрешением снимки высокой четкости.

Первым делом через Face-Depixelizer "прогнали" портреты известных героев старых видеоигр.

Би Джей Бласковиц из первых частей Wolfenstein в результате стал похож на добродушного паренька.

Похожим образом произошла трансформация и думгая из классического DOOM.

Хотя при других настройках и другом выражении лица он, по мнению машинных алгоритмов, стал больше походить на пожилую леди.

Персонаж Minecraft тоже получился достаточно безобидным - в отличие от Марио.

Но когда дело дошло до более мультяшных героев, итоговый вариант оказался очень криповым. Из Марио так и вовсе получился монстр, который отлично бы вписался в какой-нибудь японский хоррор.

С другой стороны - у программы очень здорово получилось передать настроение счастливого смайлика.

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