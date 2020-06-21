Три человека убиты и трое ранены. Трагедия разыгралась в Рединге - небольшом городе графства Беркшир неподалеку от Лондона. Местом нападения стал популярный у горожан парк Форбери. Инцидент квалифицирован британской полицией по борьбе с терроризмом как террористический акт.

Полиция всю ночь работала на месте трагедии в парке Рединга, что неподалеку от Лондона. Фото: AP

Вот что рассказывает очевидец трагедии 20-летний Лоуренс Ворт, находившийся на расстоянии 10 метров от места происшествия: "Человек шел по тропинке напротив того места, где мы проходили мимо группы из восьми - десяти людей. Потом он бросился налево и ударил ножом трех человек из первой группы. Меняя направление, он побежал к нам, а потом понял, что не догонит нас, развернулся и пошел к другой группе, которая пока не понимала, что происходит. Там он нанес кому-то удар ножом".

Преступника обезвредил полицейский, сбив его с ног регбистским приемом. Антитеррористическая полиция работала всю ночь, выясняя обстоятельства трагедии. Парк Форбери оцеплен. Пока непонятно, что двигало нападавшим - религиозные, политические или иные мотивы. Вероятно, что будет проведено обследование на предмет психического здоровья нападавшего. Судя по первоначальным данным, это был одиночка. Субботний инцидент в Рединге оценивается в данный момент как наиболее серьезная террористическая атака после пережитого в 2017 году теракта на Лондонском мосту.

Британская полиция квалифицировала нападение как теракт, который стал самым серьезным нападением со времен атаки на Лондонском мосту в 2017 году

Случившееся будет расследоваться британской контрразведкой МИ-5, правительственным комитетом по чрезвычайным ситуациям Cobra, а также непосредственно министром внутренних дел Прити Пател. Премьер-министр Британии Борис Джонсон получает регулярные сводки о ходе начавшегося расследования.