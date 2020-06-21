Новости

На электростанции в Якутии произошла утечка топлива 21:07
Третьего погибшего нашли под завалами дома в Киеве после взрыва газа 20:45
В ходе беспорядков в Штутгарте пострадали 19 полицейских 20:35
В Италии зафиксировали наименьшее с февраля число случаев COVID-19 20:27
Алексей Учитель: Съемки фильма о Викторе Цое завершены 19:22
Лукашенко поддержал дополнительные льготы для пенсионеров 19:14
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали 18:59
"Сельта" Смолова забила шесть мячей в ворота "Алавеса" 18:51
Volvo: нет причин ездить быстрее 180 километров в час 18:10
СМИ: Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА 17:42
В Астрахани арестовали мать, подозреваемую в убийстве ребенка 17:17
Премьер Японии намерен изменить конституцию страны 16:32
Пять секретных кнопок автомобиля, о которых многие не знают 16:31
В Москве под трамвайными путями обвалился грунт 16:26
На фоне пандемии и протестов в США вырос спрос на оружие и трейлеры 16:14
Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 июля 16:06
Марк Хэмилл заявил, что тайно участвовал во всех частях "Звездных войн" 15:55
Вышел новый тизер финального сезона "Тьмы" 15:50
Бизнесмены из Петербурга и Москвы вывели за рубеж миллиард рублей 15:47
46-летний Юлиан и 54-летняя Анастасия развелись после года брака 15:43
Звезда "Сватов" Федор Добронравов объяснил свой уход из театра 15:36
Вдова Кобзона госпитализирована с подозрением на COVID-19 15:16
В Астрахани мать замурованного в бетон ребенка призналась в его убийстве 15:12
В ДТП с маршруткой в Петербурге погиб человек 15:05
Президент Беларуси открыл движение на новом участке железной дороги 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
21.06.2020 20:54
Рубрика: В мире

Убийство на бегу

Британия в шоке от террористической атаки
Текст: Ольга Дмитриева ( "Российская газета", Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8188)
Три человека убиты и трое ранены. Трагедия разыгралась в Рединге - небольшом городе графства Беркшир неподалеку от Лондона. Местом нападения стал популярный у горожан парк Форбери. Инцидент квалифицирован британской полицией по борьбе с терроризмом как террористический акт.
Полиция всю ночь работала на месте трагедии в парке Рединга, что неподалеку от Лондона. Фото: AP Полиция всю ночь работала на месте трагедии в парке Рединга, что неподалеку от Лондона. Фото: AP
Полиция всю ночь работала на месте трагедии в парке Рединга, что неподалеку от Лондона. Фото: AP

Вот что рассказывает очевидец трагедии 20-летний Лоуренс Ворт, находившийся на расстоянии 10 метров от места происшествия: "Человек шел по тропинке напротив того места, где мы проходили мимо группы из восьми - десяти людей. Потом он бросился налево и ударил ножом трех человек из первой группы. Меняя направление, он побежал к нам, а потом понял, что не догонит нас, развернулся и пошел к другой группе, которая пока не понимала, что происходит. Там он нанес кому-то удар ножом".

Фото: Martin Ricket / PA via AP
Великобритания решила сажать на карантин не всех иностранных туристов

Преступника обезвредил полицейский, сбив его с ног регбистским приемом. Антитеррористическая полиция работала всю ночь, выясняя обстоятельства трагедии. Парк Форбери оцеплен. Пока непонятно, что двигало нападавшим - религиозные, политические или иные мотивы. Вероятно, что будет проведено обследование на предмет психического здоровья нападавшего. Судя по первоначальным данным, это был одиночка. Субботний инцидент в Рединге оценивается в данный момент как наиболее серьезная террористическая атака после пережитого в 2017 году теракта на Лондонском мосту.

Британская полиция квалифицировала нападение как теракт, который стал самым серьезным нападением со времен атаки на Лондонском мосту в 2017 году

Случившееся будет расследоваться британской контрразведкой МИ-5, правительственным комитетом по чрезвычайным ситуациям Cobra, а также непосредственно министром внутренних дел Прити Пател. Премьер-министр Британии Борис Джонсон получает регулярные сводки о ходе начавшегося расследования.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Стрелявший в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте умер в больнице
Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
В России за сутки подтверждено 7728 случаев COVID-19 в 84 регионах
Путин наградил тысячи медиков и ученых за вклад в борьбу с коронавирусом
Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов
Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны