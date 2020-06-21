Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Киеве

В расположенном в столице Украины девятиэтажном жилом доме взорвался газ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате один человек погиб, еще троих удалось спасти из-под завалов.

"В 10:00 (совпадает с мск) в Дарницком районе по улице Григоренко, 41, в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники спасательных служб и полиция.