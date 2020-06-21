Патриарх: Враг не знал, что напал на нас в день всех русских святых

- Не знал враг, нападающий на наше Отечество, что это был день всех святых в земле Русской просиявших, - сказал сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресной проповеди по время Литургии в день всех русских святых в храме святого благоверного князя Александра Невского близ Переделкина.

По его словам, это было последнее чудо, которое совершилось в истории нашего Отечества, русские святые угодники заступились за нас и спасли от тяжелого, страшного, иноземного ига - безбожного и бесчеловечного - которое могла завершиться самыми страшными последствиями.

И страна наша, во многом уступавшая в то время противнику, совершила великое дело, защитив свои рубежи и сохранив православную веру, подчеркнул патриарх в своей проповеди.