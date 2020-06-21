Пандемия и массовый переход на удаленную занятость подтолкнули многие компании к переводу работников с трудовых договоров на договоры подряда. Еще в марте почти 900 тысяч человек в России работали не по трудовым договорам, а по гражданско-правовым, подсчитал Росстат. Они не сотрудники своих организаций, а подрядчики, лишенные социальных гарантий, отчислений на будущую пенсию, защиты своих прав по нормам Трудового кодекса. Еще до пандемии их число росло (по статистике минтруда, за год таких "неполноценных" работников стало на 7% больше), она лишь ускорила этот процесс.

Оформление трудовых отношений таким путем позволяет бизнесу сэкономить на социальных отчислениях и более гибко маневрировать кадрами. При этом работодатели сами заинтересованы в поиске способа совместить удобство отношений гражданско-правового характера и надежность трудового договора.

"Заменять трудовой договор гражданско-правовым нельзя, - констатируют в пресс-службе минтруда. - Эти договоры регулируют принципиально разные типы отношений. В первом случае мы ведем речь о работодателе и работнике, когда сотрудник в течение неопределенного или достаточно длительного срока выполняет оговоренный объем функций согласно своим должностным обязанностям. Он находится в подчинении у работодателя и выполняет свои задачи с учетом правил внутреннего трудового распорядка. То есть приходит на работу к определенному времени, в течение всего рабочего времени выполняет поручения работодателя в рамках своей должностной инструкции. В рамках гражданско-правового договора прописывают только финальный продукт и сроки, в которые он может быть предоставлен, в остальном исполнитель свободен в своих действиях".

При этом гражданско-правовой договор, продолжают в минтруде, в большей степени подходит для тех, кого привлекают для выполнения конкретных заказов. Такие договоры заключают фрилансеры, представители творческих профессий, оказывающие заказчику разовые услуги или услуги с определенной периодичностью. Например, ежемесячное написание статьи для журнала может быть оговорено в рамках гражданско-правового договора. Но постоянный совместный труд так оформлен быть не может.

Трудовой кодекс прямо запрещает заключать гражданско-правовые договоры, фактически регулирующие трудовые отношения между работником и работодателем, предупреждают в минтруде. За уклонение от оформления трудового договора или использование вместо него гражданско-правового договора полагается штраф до 100 тыс. руб. Если такое произошло и между работником и работодателем заключен гражданско-правовой договор, необходимо обратиться в Роструд. В трудовой инспекции помогут восстановить права сотрудника. Кроме того, восстановить свои права можно через суд. Признать уже разорванные гражданско-правовые отношения трудовыми можно только через суд, отмечают в минтруде. Такой же позиции придерживаются и в Международной организации труда.

"Если гражданско-правовой договор заключается при наличии трудового правоотношения, то это не только лишает работников полагающейся им защиты, но и является актом недобросовестной конкуренции, - объясняет главный специалист по международным трудовым нормам и трудовому праву Бюро МОТ в Москве Лео Сиббел. - Государства - члены МОТ в таких случаях должны принимать надлежащие меры, в том числе профилактические и правоприменительные, а также взыскания и санкции с целью недопущения ухода от налогов, выплаты социальных взносов, а также несоблюдения требований соответствующих законов и подзаконных актов".

Случается, что работодатели пытаются под ГПХ завуалировать постоянные трудовые отношения, официально не принимая сотрудников в штат, однако это очень рискованная практика, которую легко вскрыть, говорит HR-директор FinExpertiza Елена Попова. Вместе с тем выполнение работы для компании на основании договоров оказания услуг - один из основных трендов в области HR, отмечает участник Ассоциации менеджеров России, партнер EY Сергей Матвеев. С учетом последствий пандемии, когда всё больше людей смогут работать удаленно, эта дополнительная гибкость станет еще более востребованной. Поэтому такая форма отношений могла бы стать достаточно полезной, конечно, при условии правильного управления рисками как для организации,так и для самого человека, для чего может потребоваться внесение изменений в законодательство, полагает Матвеев.

Вознаграждения по договорам ГПХ выглядят как зарплаты низкооплачиваемых работников, а не как подработка. По данным Росстата, в марте на каждого исполнителя по договорам ГПХ (без учета субъектов малого предпринимательства) пришлось по 23 с небольшим тысячи рублей при средней начисленной зарплате в 49,3 тысячи рублей.