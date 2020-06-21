Подозреваемый в совершении теракта в Рединге был известен спецслужбам

Подозреваемый в совершении вчерашнего теракта в Великобритании местный житель является беженцем из Ливии, ранее судимым за не связанные с терроризмом преступления.

Как сообщает РИА Новости, ливиец по имени Хаири Саадалла находился под наблюдением Национальной службы по работе с условно-досрочно освобожденными преступниками. Он также рассматривался в качестве "преступника высокого риска", сообщили журналистам в этом британском ведомстве.

Напомним, в минувшую субботу вечером в городском парке Рединга 25-летний Саадалла напал с ножом на прохожих, в результате чего трое человек были ранены и еще трое погибли. Преступление квалифицировали в качестве теракта. Нападавший был задержан тем же вечером.

По словам руководителя контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу, жертвами злоумышленника стали совершенно случайные люди. Мотивация нападавшего пока не ясна, но известно, что Саадалла действовал в одиночку.