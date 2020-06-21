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21.06.2020 17:44
Рубрика: Общество

Учеба будет супер

Поступить в ВУЗ теперь можно онлайн
Текст: Ирина Алпатова
Для поступления в высшие учебные заведения больше не надо будет подавать кипу бумаг. Новый суперсервис на едином портале госуслуг позволяет сделать это онлайн.

К услуге уже подключились 24 вуза, рассказал замглавы минкомсвязи Олег Качанов. Всего в первой версии будет 54 вуза, среди которых такие крупные заведения, как Сеченовский медицинский университет, МГТУ им. Баумана, Дальневосточный федеральный университет, Московский авиационный институт (МАИ), РЭУ им. Плеханова, РАНХиГС и другие крупные вузы.

При подаче заявления на портале госуслуг большая часть полей заполняется автоматически. Далее абитуриент прикладывает сканы или фото необходимых документов, а также подтверждение своих достижений, например, участия в олимпиадах.

Все это вместе с заявлением направляется в один или несколько вузов (всего можно выбрать до пяти). Здесь же, на портале, можно узнать рейтинги абитуриентов или получить уведомление о дополнительных приемочных испытаниях.

В случае положительного решения в личный кабинет новоиспеченный студент получит уведомление о зачислении и там же должен будет дать свое согласие на это.

Фото: коллаж rg.ru
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам

Суперсервисы разрабатываются на портале госуслуг с 2019 года. Они распределены по самым важным сферам жизни человека - от рождения и воспитания ребенка до регистрации бизнеса. Каждый из суперсервисов будет включать в себя комплекс услуг. Всего на портале госуслуг сейчас представлено 25 прототипов суперсервисов.

Основная их идея - убрать необходимость очного посещения инстанций. Другой важный аспект - многие суперсервисы будут работать проактивно, то есть без предварительной подачи заявления. Система сама будет определять, какая услуга полагается гражданину.

В таком режиме уже выдаются сертификаты на маткапитал. Родители оформляют свидетельство о рождении в ЗАГСе, откуда сведения подтягиваются в Пенсионный фонд России. Готовый сертификат поступает в личный кабинет на портале госуслуг. С момента запуска услуги в проактивном формате оформлено уже более 135 тысяч сертификатов.

В начале июня глава минкомсвязи Максут Шадаев анонсировал еще одну проактивную услугу - оформление социальных льгот и выплат на детей, которая появится на портале госуслуг в ближайшее время.

Общество Образование Реформа образования

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