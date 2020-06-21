Правила сбора и обработки информации с транспортных средств пропишут в новом законопроекте, который до конца года представит в правительство минпромторг и рабочая группа национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

Данные с автомобилей, включая информацию о техническом состоянии, скорости, профиле дороги и погодных условиях, будут собираться в единой платформе "Автодата". Сейчас информация накапливается у разных участников рынка. Ее консолидация позволит реализовать уникальные проекты по формированию "умных дорог".

Уже идут эксперименты по использованию искусственного интеллекта для формирования "зеленого коридора", организации "умных пешеходных переходов", предупреждения об опасностях на дороге.

Законопроект определит правовой статус платформы "Автодата". Обеспечить безопасность данных платформы поручил президент РФ, напомнил представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.