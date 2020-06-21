Новости

Алексей Учитель: Съемки фильма о Викторе Цое завершены 19:22
Лукашенко поддержал дополнительные льготы для пенсионеров 19:14
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали 18:59
"Сельта" Смолова забила шесть мячей в ворота "Алавеса" 18:51
Volvo: нет причин ездить быстрее 180 километров в час 18:10
СМИ: Ганчаренко написал заявление об уходе из ЦСКА 17:42
В Астрахани арестовали мать, подозреваемую в убийстве ребенка 17:17
Премьер Японии намерен изменить конституцию страны 16:32
Пять секретных кнопок автомобиля, о которых многие не знают 16:31
В Москве под трамвайными путями обвалился грунт 16:26
На фоне пандемии и протестов в США вырос спрос на оружие и трейлеры 16:14
Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 июля 16:06
Марк Хэмилл заявил, что тайно участвовал во всех частях "Звездных войн" 15:55
Вышел новый тизер финального сезона "Тьмы" 15:50
Бизнесмены из Петербурга и Москвы вывели за рубеж миллиард рублей 15:47
46-летний Юлиан и 54-летняя Анастасия развелись после года брака 15:43
Звезда "Сватов" Федор Добронравов объяснил свой уход из театра 15:36
Вдова Кобзона госпитализирована с подозрением на COVID-19 15:16
В Астрахани мать замурованного в бетон ребенка призналась в его убийстве 15:12
В ДТП с маршруткой в Петербурге погиб человек 15:05
Президент Беларуси открыл движение на новом участке железной дороги 15:04
Тизер: "Солнечные противоположности" продлили сразу на два сезона 15:03
Виктор Золотов поздравил подчиненных с Днем медицинского работника 14:58
Автор "Рика и Морти" снимет новый мультсериал для Fox 14:55
Мошенник-мебельщик обманул клиента на полмиллиона рублей 14:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
21.06.2020 19:35
Рубрика: Экономика

Умной дороге зеленый свет

Сбор данных с автомобилей получит законное основание
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8188)
Правила сбора и обработки информации с транспортных средств пропишут в новом законопроекте, который до конца года представит в правительство минпромторг и рабочая группа национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
Фото: iStock
Пять секретных кнопок автомобиля, о которых многие не знают

Данные с автомобилей, включая информацию о техническом состоянии, скорости, профиле дороги и погодных условиях, будут собираться в единой платформе "Автодата". Сейчас информация накапливается у разных участников рынка. Ее консолидация позволит реализовать уникальные проекты по формированию "умных дорог".

Уже идут эксперименты по использованию искусственного интеллекта для формирования "зеленого коридора", организации "умных пешеходных переходов", предупреждения об опасностях на дороге.

Законопроект определит правовой статус платформы "Автодата". Обеспечить безопасность данных платформы поручил президент РФ, напомнил представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Экономика Транспорт

Главное сегодня

Стрелявший в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте умер в больнице
Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
В России за сутки подтверждено 7728 случаев COVID-19 в 84 регионах
Путин наградил тысячи медиков и ученых за вклад в борьбу с коронавирусом
Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов
Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
как сэкономить на квартплате
Роскачество проверило бензин на АЗС