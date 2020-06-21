Православные греки из США призвали Трампа защитить собор Святой Софии

Письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой воспрепятствовать превращению в мечеть храма-музея Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле было направлено Орденом святого апостола Андрея, также известным как собрание архонтов Вселенского (Константинопольского) патриархата.

В письме, в частности, сказано: "Вполне вероятно, что в следующем месяце турецкий суд объявит, что собор Святой Софии должен быть превращен в мечеть. Это еще одно проявление презрения турецкого правительства к христианскому наследию этой страны и оставшимся христианам Турции, а также показывает, что Вселенский Патриархат систематически лишается основных законных прав".

Также в письме Трампу содержится просьба: "Орден апостола Андрея Первозванного, архонты Вселенского Патриархата настоятельно надеются и просят вас защитить религиозную свободу христиан в Турции и общее наследие человечества, предотвратив это кощунственное и ненужное решение".

Согласно тексту письма, "Преобразованный в мечеть после турецкого завоевания Константинополя в 1453 году, собор Святой Софии по праву стал музеем в 1935 году, памятником человеческого духа и живым символом уважения ко всем конфессиям. Превратить его в мечеть сейчас означало бы отрицать это уважение".

Письмо подписано главой Ордена Энтони Дж. Лимберакисом.

Архонты Вселенского патриархата - общественная некоммерческая организация, аффилированная с Греческой православной архиепископией Америки. Звание архонта дается патриархом Константинопольским грекам-мирянам из самых разных сфер деятельности, известным своей службой на благо православной греческой общины.

В настоящее время турецкие власти рассматривают возможность вернуть собору Святой Софии статус мечети, каковой она была с 1453 по 1934 годы. Ожидается, что решение об этом может быть принято в самом начале июля после заседания Госсовета, а уже 15 июля в Айя-Софии может пройти молитвенное собрание мусульман по случаю четвертой годовщины попытки госпереворота в Турции.

Как показывают опросы, проведенные в Турции, порядка 70 процентов населения поддерживают или не против такого решения.

Ранее глава Армянского патриархата Константинополя Саак Машалян (Саак II) предложил превратить храм Святой Софии в центре Стамбула в место молитвы для верующих всех религий.

Между тем сам Константинопольский патриархат, находящийся в Стамбуле в районе Фанар, до сих пор никак не отреагировал на инициативу турецкого правительства. По всей видимости, молчание патриарха вызвано неустойчивой позицией православия в Турции и нежеланием обострять отношения с властями, поскольку прямое вмешательство Фанара вряд ли принесет положительный результат, но при этом может негативно сказаться на Патриархате.