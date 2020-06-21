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21.06.2020 16:32
Рубрика: В мире

Премьер Японии намерен изменить конституцию страны

Текст: Юрий Когалов
Фото: EPA/KIYOSHI OTA Фото: EPA/KIYOSHI OTA
Фото: EPA/KIYOSHI OTA

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует провести национальный референдум по поправкам в конституцию страны. Глава правительства Страны восходящего солнца намерен организовать голосование до того, как истекут его полномочия. Как отмечают местные СМИ, это произойдет в сентябре 2021 года.

Фото: Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
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"У меня остался один год и три месяца в качестве председателя Либерально-демократической партии, и я хотел бы провести референдум в течение этого срока", - заявил Абэ. По его мнению, составленная 70 лет назад конституция не отвечает современным требованиям и ее необходимо изменить.

Речь, в частности, идет о девятой статье, которая провозглашает отказ Японии от обладания военным потенциалом и использования силы в международных спорах. Этот пункт мешает Токио нарастить свои военные возможности. Либерально-демократическая партия, лидером которой является Абэ, уже много лет пытается изменить ситуацию.

Для внесения изменений в конституцию необходимо провести общенациональный референдум, что будет возможно, только если это решение поддержат две трети депутатов обеих палат японского парламента. В нижней палате Абэ обладает необходимым количеством сторонников, но не в верхней.

Стоит напомнить, что в прошлом году премьер Японии поклялся на могиле отца начать в парламенте серьезное обсуждение поправок в Конституцию.

Между тем значительная часть населения Японии не хочет изменения 9-й статьи, опасаясь, что участие их страны в международных конфликтах сделает саму Японию целью для агрессивно настроенных стран.

В мире Восточная Азия Япония

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