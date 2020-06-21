Президент Беларуси открыл движение на новом участке железной дороги

Фото: БЕЛТА

Зеленый луч семафора для белорусских электропоездов впервые подмигнул 21 июня на трассе железнодорожного сообщения: Светлогорск-Жлобин-Минск. А дал старт новому участку стальной магистрали на электрической тяге президент Александр Лукашенко, который сам оценил уровень скоростного комфорта, сообщают в воскресенье новостные порталы.

Кстати, почти пятьдесят лет назад, в далеком 1963 году, уточняет БЕЛТА, впервые открылось движение электропоездов на участке Минск - Олехновичи. А затем, в течение еще двух десятков лет, электротяга постепенно вытесняла привычные локомотивы на участках Брест - Минск - Орша - госграница с Российской Федерацией и Молодечно - Минск - Осиповичи. А общая протяженность электрифицированных участков железной дороги Синеокой составила к 1983 году около 900 км, или 16 процентов от общей ее протяженности.

Дальнейшая электрификация БЖД, по информации агентства, продолжалась по государственной целевой программе, благодаря которой были выполнены работы по электрификации участка Гомель - Жлобин - Осиповичи протяженностью 193 километров и Молодечно - Гудогай - госграница протяженностью 84 километра.

Президенту доложили о работе Белорусской железной дороги и перспективах ее развития, признав, что в текущем году произошло снижение транзитных перевозок грузов и пассажиров, что связано со снижением экономической активности за рубежом в результате пандемии. А вот по перевозкам внутри страны особых проблем нет - их рост составляет почти пять процентов.

Что касается электрификации, то сейчас продолжаются работы на участке Жлобин - Калинковичи - Барбаров, которые намечено завершить в четвертом квартале 2021 года. Разрабатывается и предпроектное обоснование участка Барановичи - Лунинец - Микашевичи - Ситница - Калинковичи протяженностью почти 300 км. Но это пока заложено в планы на будущую пятилетку, уточняет агентство.

Главу государства проинформировали и о планах по дальнейшим инвестициям в развитие БЖД, в том числе по обновлению подвижного состава и развитию инфраструктуры. Уточнили также, что при работах по электрификации удалось значительно нарастить и белорусскую составляющую. Сейчас она достигла практически 50 процентов.

Но и эта цифра не впечатлила Лукашенко. "Надо импортозамещением заниматься ", - поручил он отраслевому руководству, напомнив, что предстоящая пятилетка будет сконцентрирована на качестве, импортозамещении и экспорте."