В мире
21.06.2020 16:06
Текст: Юрий Сизов

Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 июля

Интересы свыше двух с половиной миллионов граждан Беларуси затрагивает указ главы государства, согласно которому в РБ с 1 июля 2020 года повышается размер пенсий. Текст официального документа, информирует БЕЛТА, опубликован на национальном правовом интернет-портале.

В тексте документа констатируется, что в целях повышения трудовых пенсий будет осуществлен их перерасчет "в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров, исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6 процентов".

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Финансирование расходов согласно указу президента страны, уточняет агентство, будет осуществляться за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси.

Как уже сообщал накануне "СОЮЗ", Лукашенко анонсировал скорое повышение трудовых пенсий во время общения с участниками памятной церемонии в деревне Борки. Констатировав, что пенсия в стране, "конечно, небольшая", он сообщил о поручении правительству перенести ее индексацию с четвертого квартала на ближайшее время. "Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради выборов", - уточнил в субботу свое решение президент.

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