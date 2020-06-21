Каир готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе с иностранным вмешательством. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая перед войсками на границе с Ливией в западной части Египта. Он отметил, что "если ливийский народ... потребует от нас вмешаться, то это сигнал всему миру, что Египет и Ливия - это одна страна, единая безопасность и стабильность".

Ас-Сиси также пояснил свое видение возможной операции в Ливии: "Если египетские войска начнут продвигаться вперед, то во главе их будут шейхи ливийских племен, а когда проблема завершится - египетские войска уйдут, потому что нам ничего не нужно". Президент Египта перечислил условия, при которых Каир не станет вмешиваться в происходящее в Ливии. Это стабильное перемирие между сторонами внутреннего конфликта.

О том, чего стоит и чего не стоит ждать от Египта, несмотря на громкие заявления президента, "РГ" рассказал эксперт Российского совета по международным делам и колумнист издания Al-Monitor Кирилл Семенов.

" Вероятность того, что египетские войска войдут на территорию Ливии, существует, хоть она и не очень высока. Президент Египта, скорее, говорил о том, что он готов вооружить "сынов ливийских племен", а слова о вмешательстве непосредственно Каира больше звучало как демонстрация намерений. Египет, вероятно, может начать открытую поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА), если силы Правительства национального согласия (ПНС) при поддержке Турции продолжат наступление и угроза для сил главнокомандующего Хафтара станет критической. Тогда, чтобы сохранить армию Хафтара, Каир может решиться на такую операцию, и его решение может поддержать ОАЭ и Саудовская Аравия.

Глава Египта перечислил условия, при которых Каир не станет вмешиваться в происходящее в Ливии

Кстати, существует информация, что ОАЭ готовы оплатить издержки Египта на ввод войск плюс выделить Каиру несколько миллиардов долларов помощи. Если это действительно так, то ситуация может оказаться серьезнее, чем представляется. При таком раскладе может дойти и до прямого военного столкновения Египта и Турции. Кроме того, если Египет окажет прямую военную помощь Ливийской национальной армии, то и Турция увеличит свою поддержку Правительства национального согласия, которое добивается окончательного разгрома сил Хафтара.