Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию

Любое возможное прямое вмешательство Египта в Ливии будет иметь легитимный статус. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время визита на военную базу в Сиди-Баррани, расположенную недалеко от ливийской границы.

По его словам, это право основано на необходимости защитить границы Египта от террористов, помочь ливийцам в восстановлении безопасности и стабильности, а также положить конец кровопролитию среди граждан соседней страны, пишет ТАСС. Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.

Абдель Фаттах ас-Сиси также призвал вооруженные силы страны быть готовыми выполнять боевые задачи за пределами республики. Он отметил, что египетская армия является одной из самых сильных в регионе, "но это армия, которая защищает, а не угрожает, и это наша неизменная доктрина", подчеркнул глава республики.