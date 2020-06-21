Программу развития угольной отрасли разделили на три этапа

Новости

Volvo: нет причин ездить быстрее 180 километров в час 18:10
СМИ: Ганчаренко написал заявление об уходе из ЦСКА 17:42
В Астрахани арестовали мать, подозреваемую в убийстве ребенка 17:17
Премьер Японии намерен изменить конституцию страны 16:32
Пять секретных кнопок автомобиля, о которых многие не знают 16:31
В Москве под трамвайными путями обвалился грунт 16:26
На фоне пандемии и протестов в США вырос спрос на оружие и трейлеры 16:14
Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 июля 16:06
Марк Хэмилл заявил, что тайно участвовал во всех частях "Звездных войн" 15:55
Вышел новый тизер финального сезона "Тьмы" 15:50
Бизнесмены из Петербурга и Москвы вывели за рубеж миллиард рублей 15:47
46-летний Юлиан и 54-летняя Анастасия развелись после года брака 15:43
Звезда "Сватов" Федор Добронравов объяснил свой уход из театра 15:36
Вдова Кобзона госпитализирована с подозрением на COVID-19 15:16
В Астрахани мать замурованного в бетон ребенка призналась в его убийстве 15:12
В ДТП с маршруткой в Петербурге погиб человек 15:05
Президент Беларуси открыл движение на новом участке железной дороги 15:04
Тизер: "Солнечные противоположности" продлили сразу на два сезона 15:03
Виктор Золотов поздравил подчиненных с Днем медицинского работника 14:58
Автор "Рика и Морти" снимет новый мультсериал для Fox 14:55
Мошенник-мебельщик обманул клиента на полмиллиона рублей 14:51
Шесть человек погибли в ДТП под Липецком 14:46
Оркестр "Таврический" дал концерт под окнами больницы в Петербурге 14:41
Путин: Удалось защитить граждан России от коронавируса 14:39
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения 14:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
21.06.2020 18:02
Рубрика: Экономика

Пятый уголь

Программу развития угольной отрасли разделили на три этапа
Текст: Сергей Тихонов
В 2035 году производство угля в России по консервативному сценарию должно достичь 485 млн тонн в год. Это предусматривает принятая правительством программа развития угольной промышленности. Причем в оптимистичном сценарии выработка угля в 2035 году составит 668 млн тонн. Для сравнения: в 2019 году в стране было добыто 439 млн тонн угля.
Угольную отрасль ждет техническое перевооружение и формирование новых центров производства. Фото: Татьяна Андреева/РГ Угольную отрасль ждет техническое перевооружение и формирование новых центров производства. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Угольную отрасль ждет техническое перевооружение и формирование новых центров производства. Фото: Татьяна Андреева/РГ

К этому времени также должен вырасти экспорт угля - от 259 млн тонн в год по консервативному сценарию до 392 млн тонн по оптимистичному сценарию. В 2019 году экспорт составил 193,6 млн тонн.

Степан Солженицын возглавит крупнейшую российскую угольную компанию

Программу разделили на три этапа по пять лет. В первый - с 2020 до 2025 года - должно произойти техническое перевооружение отрасли и интенсификация угольного производства, что позволит увеличить объемы обогащения угля, а также снизит аварийность и травматизм на предприятиях. Кроме того, на этом этапе должно быть закончено создание инфраструктурных проектов для угольной отрасли по инвестиционной программе РЖД. К 2024 году должны быть завершены работы по модернизации БАМа и Транссиба, в результате которых их пропускная способность в восточном направлении увеличится с 124,9 млн тонн до 180 млн тонн в год.

Во многих странах угольная генерация по-прежнему занимает лидирующие позиции в энергетике. Но новые объекты вводятся по миру неравномерно. Почти весь прирост угольной генерации в последние десять лет приходится на Азию. Не брезгуют ей и Южная Корея, и даже Япония. Причем современные угольные электростанции в Китае, Южной Корее и Индии по своим экологическим параметрам часто превосходят аналогичные объекты генерации в Европе и США, и отказываться от них в пользу, например, газа, подчас просто нецелесообразно.

С 2025 до 2030 года должна быть завершена реструктуризация отрасли и формирование новых центров угледобычи на месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями. Создание новых производственных комплексов запланировано в Кузбассе, в Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. На этом этапе должны быть сняты основные системные ограничения по транспортировке угольных грузов на внутренний и внешний рынки, а также синхронизация развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения экспортных поставок.

Фото: AP Photo/Amr Nabil
Угрожает ли резкий рост спроса на нефть сделке по сокращению добычи

На завершающем этапе - с 2030 по 2035 год - предполагается достичь максимальной производительности труда и окончательно ввести в строй все пилотные проекты на базе технологий глубокой переработки угля. В этот же период угольная промышленность страны должна достичь мировых стандартов в области охраны окружающей среды.

"Уголь, конечно же, для окружающей среды топливо далеко не безвредное с точки зрения и его добычи, и использования. Несмотря на это, спрос на такое топливо будет сохраняться в регионах с интенсивным промышленным производством, где энергопотребление растет", - считает директор департамента аудиторских услуг "Делойт", СНГ Александр Губарев. Это в основном страны АТР, начинающие свое восстановление после пандемии. Таким образом, для России актуализация планов по угольной промышленности уместна и своевременна, особенно с учетом снижения экспортных доходов от нефти и газа.

Экономика Отрасли Ресурсы

Главное сегодня

Стрелявший в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте умер в больнице
Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
В России за сутки подтверждено 7728 случаев COVID-19 в 84 регионах
Путин наградил тысячи медиков и ученых за вклад в борьбу с коронавирусом
Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов
Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
как сэкономить на квартплате
Роскачество проверило бензин на АЗС