В воскресенье, в День медицинского работника, президент наградил тысячи врачей, медсестер, сотрудников научных учреждений - все они в той или иной мере причастны к борьбе с коронавирусной инфекцией. Пятеро врачей стали Героями Труда. Глава государства также специально учредил новые награды - орден Пирогова и медаль Луки Крымского - за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.

Владимир Путин предложил сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медиков, которые продолжают работать с больными коронавирусом, на июль и август. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

21 июня появился указ президента о госнаградах для врачей. Главврача клиники в Коммунарке Дениса Проценко, главврача 52-й больницы Марьяну Лысенко, главврача питерской Покровской больницы Марину Бахолдину, главврача нижегородской больницы N 29 Юлию Гаревскую и врача Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирину Коваль Владимир Путин удостоил звания Героя Труда Российской Федерации. Тысячи медработников получили другие награды.

В субботу в режиме видеоконференции Владимир Путин провел встречу с медработниками. "Мы искренне гордимся, восхищаемся вашим поведением, вашим профессиональным подвигом", - сказал он. С самых первых дней медики были на передовой, ежеминутно рисковали здоровьем и сделали все, что могли, свели потери до минимума. "Жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдет в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны, так же как и доблестное служение врачей и медсестер в годы Крымской войны, Первой мировой и Великой Отечественной", - заявил президент.

Путин сделал подарок медикам: все дополнительные выплаты к зарплате должны быть учтены при расчете отпускных независимо от того, когда в течение года специалист уйдет в отпуск. Он поручил держать вопросы выплат повышенных отпускных медикам на постоянном контроле, чтобы не было сбоев. "Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается", - заметил глава государства и предложил сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медработников, которые продолжают работать с больными коронавирусом, на июль и август. Также нужно поощрить студентов, которые работали с больными коронавирусом, включая льготы и преференции при продолжении учебы по специальности, заявил он.

В самое ближайшее время появится вакцина от коронавируса, рассчитывает Путин. В России уже есть лекарства - лучшие в мире по качеству применения, по чистоте. Это говорит о высоком уровне науки, оценил президент. Помощь столицы регионам глава государства назвал чрезвычайно важной миссией. "Нам нужно додавить, задавить эту инфекцию в регионах, и мы имеем в виду опыт Москвы, исходим из того, что это удастся сделать эффективно в самое ближайшее время", - сказал Путин. Президент также отметил мобильность системы здравоохранения и высокий уровень подготовки специалистов. Ситуацию удается пройти с наименьшими потерями, оценил он.

Владимир Путин заявил, что Москва "пережила очень тревожные месяцы, без всякого преувеличения". "Мы договорились с мэром Собяниным, что дополнительные койки, которые созданы, вы их закрывать пока в Москве не будете. А вот перепрофилированные медицинские учреждения можно вернуть к нормальной работе", - сказал глава государства.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что программа модернизации первичного звена здравоохранения отложена из-за распространения коронавируса. Но если все эпидемиологически будет благополучно, работа начнется с 1 января.

Выслушав выступления медиков, Путин обещал дать поручения главе минобороны по строительству инфекционной больницы в Пскове и новой детской больницы в Забайкальском крае.

Мировой опыт борьбы с эпидемией показал, насколько важно, чтобы национальное здравоохранение работало как система. В России такая система есть, констатировал президент. Здравоохранение он назвал ключевым приоритетом и призвал идти вперед, опираясь на полученный в борьбе с коронавирусом опыт. "Речь не только о нашей готовности противостоять любым эпидемиям, но и в целом о повышении эффективности и надежности всей системы здравоохранения", - уточнил он.

Дополнительные койки, которые созданы, закрывать в Москве пока не будут. А вот перепрофилированные медицинские учреждения могут вернуться к нормальной работе

Прежде всего предстоит серьезно улучшить состояние первичного звена, укрепить кадровый состав, на порядок повысить доступность современной диагностики и обеспечить широкую цифровизацию, использование технологий искусственного интеллекта в работе медицинских учреждений на всех уровнях, заявил Путин.

Награды

В канун Дня медицинского работника подведены также итоги Всероссийского конкурса врачей. Победителей по трем с лишним десяткам номинаций - по всем основным врачебным специальностям - назвала авторитетная комиссия под председательством министра здравоохранения России Михаила Мурашко. В этом году на Всероссийский конкурс врачей поступило 526 работ изо всех регионов. В списке победителей - почти сотня врачей из всех уголков страны. Победители и лауреаты получают премию: 500 тыс. рублей за первое место, 300 тыс. за второе и за третье - 200 тыс. рублей.

Напомним, что Всероссийский конкурс врачей проводится с 2011 года. Победителей отбирают в три этапа. Первый этап проводится в медицинских организациях - лучших из лучших выдвигают на общем собрании трудового коллектива. На втором этапе отбор конкурсантов проводят конкурсные комиссии в регионах.

Наконец, на заключительном этапе работы оценивает федеральная комиссия, в которую входят ведущие специалисты по медицинской помощи минздрава, минобороны, МВД, ФСБ, Управления делами президента России, Роспотребнадзора, а также представители профессиональных сообществ.

Подготовила Ирина Невинная