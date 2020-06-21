На угрозу эпидемии коронавируса Россия ответила достойно благодаря общим усилиям, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции с представителями отраслей, столкнувшихся с последствиями распространения коронавируса.

Экономика восстанавливается, постепенно выходит из режима ограничений, констатировал глава государства. Но очень много организаций и предприятий не прекращали работу, а трудились в режиме высочайшей мобилизации, держали "экономический, промышленный фронт борьбы с коронавирусом", поддерживали надежность жизненно важных систем, обеспечивали людей продуктами, средствами защиты, лекарствами, отметил он. Руководство именно таких компаний и пригласили на разговор.

"Мы действительно достойно - сейчас уже можно это сказать - ответили на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей", - заявил Владимир Путин. Потому что могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, на свой тыл, добавил он. Удалось не допустить резких скачков цен, устранить временный дефицит по отдельным товарам - причем не за счет "понуканий", а на основе рыночных механизмов.

Для системы здравоохранения это был стресс-тест, заявил глава минздрава Михаил Мурашко. В России через госпитальную сеть прошло больше полумиллиона пациентов.

Глава минпромторга Денис Мантуров рассказал, как в ручном режиме пришлось координировать товаропроводящую сеть. "Без крайних мер мы избежали пустых полок, километровых очередей и роста цен на продукты, как это было в ряде городов Европы и Америки", - сравнил он и попросил поручить регионам максимально снизить бюрократические барьеры в отношении малой торговли.

Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что по стране стараются не принимать мер, которые заставили бы вернуться к ограничениям. "Поэтому там, где темпы ежедневного прироста устойчиво снижаются, как это демонстрирует в последние дни Москва, а это 0,5 в сутки, там появляются такие возможности", - сказала она.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что скоро появится правило для отраслей обрабатывающей промышленности и транспорта: хотя бы в одном месяце должно быть падение не менее 30 процентов - тогда предприятие получит право на льготный кредит.

У страны есть резервы и успешные модели для существенного повышения производительности труда, эффективности во всех сферах, убедился Путин. "Самое главное, что эта ситуация нас всех объединила", - сказал он. "Считаю, что наработанные вами практики, позволяющие быстро и без существенных затрат повышать результативность труда, должны использоваться повсеместно, - обратился президент к представителям отраслей. - Мы на правильном пути. Нужно только тиражировать положительные практики".

Тем временем

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам ликвидации последствий разлива дизтоплива в Красноярском крае. Необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объеме восстановить нарушенную экосреду, тем более что речь - о хрупкой природе Арктической зоны, указал глава государства. Хотя опыта ликвидации таких больших загрязнений на водных объектах в России не было, удалось переломить ситуацию - локализовать разлив топлива и приступить к очистке площадей, констатировал он. Но главное - не "быстренько прибрать за собой", а обеспечить качественное восстановление почв и водного пространства, пояснил Владимир Путин. Сотрудники "Норникеля" обязаны продолжать работу до полного устранения ущерба, сказал он. Важно извлечь из случившегося уроки: предусмотреть механизмы предотвращения таких ситуаций, своевременного и комплексного реагирования и компенсации последствий. Президент поручил ускорить работу над соответствующими законопроектами и заметил, что негативных событий можно было бы избежать, если бы был должный контроль - "не для того, чтобы трясти как грушу всех кого ни попадя, а именно для того, чтобы предотвращать вещи подобного рода". Президент поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко посмотреть на работу контролирующих структур: "Где они были-то? Видели же, что топливо пошло по земле. Почему не было должной, своевременной реакции на происходящее событие?". Проанализировать это надо не чтобы "оплеухи раздавать", а чтобы ничего подобного больше в стране не было, заключил он.