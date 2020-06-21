Путин наградил тысячи медиков и ученых за вклад в борьбу с коронавирусом

Президент подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Награда присуждается за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.

Также присвоены звания Героя Труда и почетные звания. Отдельным распоряжением награждены почетными грамотами и благодарностью президента медработники за вклад в борьбу с распространением COVID-19.

Награды получили тысячи медиков, от медсестер до главврачей, водители, лаборанты, ученые из самых разных регионов страны.