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21.06.2020 10:22
Рубрика: Власть

Путин наградил тысячи медиков и ученых за вклад в борьбу с коронавирусом

Текст: Кира Латухина

Президент подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Награда присуждается за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.

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Также присвоены звания Героя Труда и почетные звания. Отдельным распоряжением награждены почетными грамотами и благодарностью президента медработники за вклад в борьбу с распространением COVID-19.

Награды получили тысячи медиков, от медсестер до главврачей, водители, лаборанты, ученые из самых разных регионов страны.

Власть Работа власти Внутренняя политика Пандемия коронавируса COVID-19

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