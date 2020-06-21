Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния

И аскетизм напоказ, и бравирование своим благосостоянием не красит чиновников. В интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" президент заявил, что показной аскетизм - не пример для подражания. Так он ответил на вопрос, ведет ли он такой образ жизни.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
"Но что совершенно точно, на что нужно ориентироваться: представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние", - сказал глава государства.
"Я считаю, что нет ничего важнее работы с людьми. Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству. А что такое государство - это люди прежде всего", - заключил Владимир Путин.