Путин раскрыл секрет эффективного руководства

Президент не отчитывает на публику своих подчиненных, хотя без камер жесткие разговоры и бывают - но без оскорблений. Об этом глава государства сообщил в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", которое выйдет сегодня на телеканале "Россия 1". Пока что были показаны только фрагменты.

Владимир Путин сказал, что не любит "отчитывать кого-то в показном порядке" и никогда так не поступает. "Эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений", - считает он.

В кабинетах, без журналистов, бывают и жесткие разговоры, заметил глава государства. "Но не было - и я это с определенной гордостью говорю - случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо - еще хуже - унизил", - заверил он.