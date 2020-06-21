Путин рассказал о любимых занятиях в свободное время

В свободные часы глава государства занимается спортом, читает или слушает музыку. Об этом Владимир Путин рассказал в фильме "Россия. Кремль. Путин". Отрывок был показан на телеканале "Россия-1".

"Все-таки за эти годы работы я научился вести себя таким образом, что когда есть свободные несколько часов, то я могу заниматься тем, что мне нравится. Например, спортом или почитать, или музыку послушать", - заметил глава государства, отвечая на вопрос, может ли он отвлечься от работы и отдохнуть.

При этом президент сказал, что операторы Генштаба все время рядом и должны всегда быть "на расстоянии нескольких секунд".