Путин рассказал о разнице между эгоизмом и защитой национальных интересов

Эгоизм - это сосредоточение на себе, а защита национальных интересов предполагает поиск взаимоприемлемых решений с партнерами. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин". Фрагмент был показан сегодня на телеканале "Россия-1".

Глава государства напомнил, что было время, когда Россия не смела заявить о своих национальных интересах. И начала это делать в начале 2000-х годов. В этом, уверен президент, "нет ничего необычного, запредельного и не отвечающего мировой практике".

"Просто далеко не все страны, не все государства имеют такую привилегию - бороться за свои интересы", - заметил Путин.

"Между эгоизмом и защитой собственных национальных интересов огромное расстояние. Потому что эгоизм - это сосредоточение только на себе, а защита национальных интересов в том числе предполагает поиск взаимоприемлемых решений с нашими партнерами", - заключил глава государства.