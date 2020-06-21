Путин рассказал о значении поправок в Конституцию и эффективном управлении

Конституция как точка опоры

Поправки к Конституции укрепят страну, уверен глава государства. На вопрос, стали ли актуальнее поправки в связи с опытом, полученным за время пандемии, Владимир Путин сказал: "Да, именно так".

Президент напомнил, что Основной закон принимали "в особый период в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту, а в Москве шли боестолкновения с жертвами". Сегодня в России стабильность, но есть ряд моментов, связанных с суверенитетом, считает он. При создании СССР было прописано право выхода, но не процедура. Возникает вопрос, как быть в ситуации, если республика вошла в состав Советского Союза и получила в свой багаж огромное количество традиционных российских земель, а потом решила выйти из состава, утащив "подарки от русского народа".

Путин абсолютно убежден в правильности принятия поправок к Конституции. "Политическая система страны должна иметь много точек опор, она не должна опираться только на главу государства", - заявил он. "Она должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством", - добавил он, сказав, что поэтому и предложил поправки к Основному закону: жизнь поменялась и нужна определенная реакция.

Общероссийское голосование необходимо, чтобы авторами поправок стали сами граждане, напомнил президент: "Как люди скажут - так и будет".

Работать, а не искать преемников

Президент еще не знает, будет ли баллотироваться на новый срок, но не исключил этого: "Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет". "Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет (принятия поправки - прим. "РГ"), года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - заметил Путин. "Работать надо, а не преемников искать", - дал он совет чиновникам.

Защитились от инфекции

Владимир Путин также заметил, что в России один из самых низких показателей в мире погибших от коронавируса, при этом по числу заболевших - третье место. "Поэтому, без всяких сомнений, нам в целом удалось выполнить задачу, которую мы перед собой ставим, - защитить граждан России от этой инфекции", - заявил он.

Система должна быть устойчивой

На вопрос об устойчивости политической системы глава государства сказал, что еще есть над чем поработать. "Мне не хочется говорить такими категориями, что кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему, хотя она должна, безусловно, иметь определенные внутренние гарантии самосохранения. Нам всем нужно думать на тему о том, чтобы эта система была устойчивой как к внутренним, так и внешним шокам", - заявил он.

Двадцать лет назад страна стояла у очень опасной черты возможного коллапса или развала, экономика была в тяжелом состоянии, безработица ужасная, 40 процентов граждан жили за чертой бедности, а инфляция измерялась десятками, а то и сотнями процентов. "Наши резервы составляли 9,5-12 млрд, а долг - 124-145 млрд", - констатировал Путин. Всем было тяжело, задерживали месяцами пенсии, годами не платили зарплаты, даже военные не получали деньги. Сейчас страна стала другой. "Мы восстановили нашу военную, вооруженную составляющую. Россия заняла достойное ее место в международных делах", - констатировал президент.

Путин вспомнил, что когда стал директором ФСБ и начал читать закрытые сводки, понял, что из-за рубежа "с нами очень часто ведут нечестную игру". В основе этой игры - попытка сдержать Россию, не позволить ей укрепляться изнутри, "держать ее в таком полуразваленном состоянии, с тем, чтобы можно было дергать за ниточки и управлять", - заметил он.

Между эгоизмом и защитой национальных интересов - большая разница

Глава государства напомнил, что было время, когда Россия не смела заявить о своих национальных интересах. И начала это делать в начале 2000-х годов. В этом, уверен он, "нет ничего необычного, запредельного и не отвечающего мировой практике". "Просто далеко не все страны, не все государства имеют такую привилегию - бороться за свои интересы", - заметил Путин. "Между эгоизмом и защитой собственных национальных интересов огромное расстояние. Потому что эгоизм - это сосредоточение только на себе, а защита национальных интересов в том числе предполагает поиск взаимоприемлемых решений с нашими партнерами", - заключил он.

"Часть моей работы, между прочим, - защищать интересы страны и наших граждан. А защита национальных интересов, в том числе, предполагает поиск компромисса, приемлемого для наших партнеров... Из этого я всегда исходил и исхожу", - подчеркнул глава государства.

Рецепты эффективного управления

Президент сказал, что никогда не отчитывает кого-то в показном порядке: "Эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений". В кабинетах, без журналистов, бывают и жесткие разговоры, заметил он: "Но не было - и я это с определенной гордостью говорю - случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо - еще хуже - унизил". Чем выше должностное положение, тем аккуратнее надо обращаться с подчиненными.

"Я чувствую себя в среде рядовых людей очень комфортно, это в известной степени моя среда, потому что я как раз из очень простой, рабочей среды", - напомнил Путин и сказал, что когда попадает в эту среду, то чувствует себя как дома.

Без показного аскетизма и бравады благосостоянием

Еще глава государства заметил, что госслужащие работают и живут "в стеклянной комнате" - прозрачность позволяет повысить эффективность антикоррупционной работы. И то, что таких дел все больше, не значит, что число преступлений выросло - просто выявляемость стала лучше. И власти делают все, чтобы снизить коррупцию до минимума.

И аскетизм напоказ, и бравирование своим благосостоянием не красит чиновников. Показной аскетизм - не пример для подражания, считает Путин. Представители власти любого уровня должны понимать, где живут, исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, "и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние", - сказал он. "Нет ничего важнее работы с людьми. Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству. А что такое государство - это люди прежде всего", - пояснил президент.

Также Путин сказал, что давно привык к критике и ему не обидно: "Это неизбежно, таковы законы развития любого общества. Всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты".

Украинский народ был и остается братским

Речь зашла об Украине, и президент пояснил, что народы были и остаются братскими, а разногласия есть с властью в Киеве. "Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не "приобрели" - народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией. А это высшая степень проявления демократии, хочу напомнить всем заинтересованным наблюдателям. А если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением", - заявил он. "Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - пояснил президент. Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву: "Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем".

Комментируя заявления лидера Украины Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны, российский президент сказал, что умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой Отечественной - значит, нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа.

Лучший отдых - это спорт

На вопрос, может ли он отвлечься от работы и отдохнуть, президент заявил, что если есть несколько свободных часов, то занимается тем, что ему нравится: "Например, спортом, или почитать, или музыку послушать". "Когда человек занимается физическими упражнениями, уровень адреналина повышается. Все нравится, все начинает получаться", - заметил он.

Звонки от внуков и ночи в Кремле

Путин также рассказал, что общается с внуками, но редко. На вопрос, звонят ли они в Кремль, ответил утвердительно: "Дозвониться могут. Они дозваниваются". Подарки внуков глава государства хранит в комнате отдыха.

Еще Путин сообщил, что когда заканчивает работу заполночь, почти всегда ночует в Кремле.

Для успешного развития страны нужно опираться на достижения, но главное - смотреть в будущее. "Что бы не было сделано в предыдущие столетия, десятилетия, опираясь на это, всегда должны смотреть только вперед. И тогда мы будем успешными", - заключил он.