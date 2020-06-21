Путин: Удалось защитить граждан России от коронавируса

В России один из самых низких показателей в мире погибших от коронавируса, при этом по числу заболевших - третье место. Об этом заявил президент в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"По количеству заболевших коронавирусом мы занимаем, по-моему, третье место, а по количеству погибших, к сожалению, я приношу соболезнования всем, кто потерял своих близких, это один из самых низких показателей в мире", - заметил глава государства.

"Поэтому, без всяких сомнений, нам в целом удалось выполнить задачу, которую мы перед собой ставим, - защитить граждан России от этой инфекции", - подчеркнул Владимир Путин.