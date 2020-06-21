Путин заявил о важности точек опор для политсистемы

"Политическая система страны должна иметь много точек опор, она не должна опираться только на главу государства", - пояснил Владимир Путин. "Она должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством", - добавил он.

Президент подчеркнул, что именно поэтому предложил поправки к Основному закону страны: жизнь поменялась и нужна определенная реакция.

На вопрос об устойчивости политической системы, Путин ответил, что еще есть над чем поработать. Не все нормы можно сформулировать в Конституции, но поправки важны потому, что она объединяет страну.

Общероссийское голосование необходимо для того, чтобы авторами поправок стали сами граждане, напомнил президент. "Как люди скажут - так и будет", - повторил он свою позицию.

"Мне не хочется говорить такими категориями, что кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему, хотя она должна, безусловно, иметь определенные внутренние гарантии самосохранения. Нам всем нужно думать на тему о том, чтобы эта система была устойчивой как к внутренним, так и внешним шокам", - также заявил глава государства.