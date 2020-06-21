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21.06.2020 13:52
Рубрика: Власть

Путин заявил о важности точек опор для политсистемы

Текст: Кира Латухина
У политической системы России должно быть много точек опоры, и этому призваны способствовать поправки к Конституции. Об этом заявил президент в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

"Политическая система страны должна иметь много точек опор, она не должна опираться только на главу государства", - пояснил Владимир Путин. "Она должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством", - добавил он.

Фото: ТАСС/ youtube.com
Путин раскрыл секрет эффективного руководства

Президент подчеркнул, что именно поэтому предложил поправки к Основному закону страны: жизнь поменялась и нужна определенная реакция.

На вопрос об устойчивости политической системы, Путин ответил, что еще есть над чем поработать. Не все нормы можно сформулировать в Конституции, но поправки важны потому, что она объединяет страну.

Общероссийское голосование необходимо для того, чтобы авторами поправок стали сами граждане, напомнил президент. "Как люди скажут - так и будет", - повторил он свою позицию.

"Мне не хочется говорить такими категориями, что кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему, хотя она должна, безусловно, иметь определенные внутренние гарантии самосохранения. Нам всем нужно думать на тему о том, чтобы эта система была устойчивой как к внутренним, так и внешним шокам", - также заявил глава государства.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Владимир Путин: статьи и интервью Изменения в Конституцию РФ

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