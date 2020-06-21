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21.06.2020 22:14
Рубрика: Общество

В час по ложке

Растительные настойки разольют помельче
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8188)
Настойка боярышника и валерианы будет продаваться в бутылочках объемом не более 25 мл, экстракт элеутерококка - до 50 мл, а травяных сборов - до 100 мл. Проект приказа минздрава проходит общественное обсуждение, которое продлится до 3 июля.

Пристрастию части населения к алкогольным суррогатам регуляторы пытаются противостоять уже много лет:предлагали продавать настойки только по рецептам, а то и вовсе переводить людей с капель на таблетки. Когда в 2017 году в Иркутске народ массово отравился экстрактом "Боярышник", аптечные настойки под горячую руку запретили вовсе, но позже все-таки реабилитировали. Ядовитый "Боярышник" оказался жидкостью для ванн и к аптечным каплям отношения не имел. Сейчас тема снова очень актуальна: ведь лекарства разрешили продавать через интернет, хотя жидкости со спиртом из списка все же исключили.

Фото: iStock
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В минздраве всегда считали, что необходимо разделить две проблемы: употребление крепких жидкостей, не имеющих отношения к лекарствам -это одно, а регулирование продаж лекарств, имеющих в составе спирт - другое. Неправильно изымать из аптек настойки только потому, что кто-то пьет суррогаты.

В проекте приказа разграничили разные формы препаратов - настойки, капли для питья, растворы, экстракты, бальзамы из растительного сырья - и определили, какие из них могут разливаться производителем в тару не более 25 мл, какие - не более 50 мл, а какие - до 100 мл. Наиболее "популярные" у неразборчивого населения жидкости типа настойки боярышника включили в самую строгую первую категорию, менее "вкусные" настойки можно будет продавать и в более объемной расфасовке.

Мелкая фасовка - это компромиссный вариант, который, как считают в министерстве, поможет снизить масштабы потребления спиртосодержащих настоек не для лечения, а в качестве питьевого алкоголя.

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