Новости

Проект #Москвастобой запустил цикл видео ко Дню медицинского работника 12:20
На Урале устроили мини-парад для 99-летнего фронтового фельдшера 12:00
Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником 11:52
В Калмыкии продлили режим самоизоляции 11:45
В Сербии проходят парламентские выборы 11:32
На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег 11:32
Володин поздравил медиков с профессиональным праздником 11:29
Число заявок на онлайн-голосование по Конституции превысило 1 миллион 11:25
В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 с 9 апреля 11:07
Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за 6 миллионов долларов 10:55
В Москве День медработника отмечают более 180 тысяч специалистов 10:47
В ФК "Краснодар" рассказали о судьбе матча РПЛ с "Динамо" 10:45
Какое наказание грозит за оставление места ДТП 10:31
Столичное метро поздравило медработников, выпустив серию карт "Тройка" 10:28
Путин наградил тысячи медиков и ученых за вклад в борьбу с коронавирусом 10:22
Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:20
Мэр Москвы рассказал о мерах поддержки столичных театров 10:15
На Украине допустили возможность ракетного удара по Новороссийску 09:54
Собянин: Ресторанный бизнес в Москве восстановился на 65% 09:47
Назван простой способ меньше есть 09:27
Волков прокомментировал поражение от Блэйдса в Лас-Вегасе 09:11
МЧС предупреждает жителей Подмосковья об ухудшении погоды 08:59
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию 08:33
Трамп ответил на слухи о наличии у него болезни Паркинсона 08:13
Пушков прокомментировал снос памятников в США 07:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
21.06.2020 11:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Число заявок на онлайн-голосование по Конституции превысило 1 миллион

Текст: Галина Мисливская
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Более одного миллиона жителей Москвы и Нижегородской области подали заявки для участия в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституции.

Кремль: Легитимность на голосовании по поправкам в Конституцию важнее явки

По данным сайта Центризбиркома, заявки подали 130 591 нижегородец и 966 316 москвичей, всего обработано 1 096 907 обращений.

Срок приема заявлений на портале госуслуг и на сайте mos.ru истекает сегодня в 14:00.

Напомним, дистанционное электронное голосование пройдет с 25 по 30 июня. В Москве оно стартует в 10:00, а в Нижегородской области - 14:00. Голосовать можно в любое время суток, последний электронный бюллетень будет выдан в 19:59 30 июня.

Те, кто зарегистрировался на онлайн-голосование, но не успел или передумал, могут 1 июля прийти на свои участки по месту постоянной регистрации и проголосовать обычным способом.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Приволжье ЦФО Москва ПФО Нижегородская область Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

В России за сутки подтверждено 7728 случаев COVID-19 в 84 регионах
Путин наградил тысячи медиков и ученых за вклад в борьбу с коронавирусом
Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
Пушков прокомментировал снос памятников в США
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Трамп анонсировал ограничения на выдачу рабочих виз США
Павел Крашенинников: Последнее слово - за гражданами
Николай Патрушев: Нужны ли России "универсальные" ценности?