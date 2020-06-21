Число заявок на онлайн-голосование по Конституции превысило 1 миллион

Более одного миллиона жителей Москвы и Нижегородской области подали заявки для участия в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституции.

По данным сайта Центризбиркома, заявки подали 130 591 нижегородец и 966 316 москвичей, всего обработано 1 096 907 обращений.

Срок приема заявлений на портале госуслуг и на сайте mos.ru истекает сегодня в 14:00.

Напомним, дистанционное электронное голосование пройдет с 25 по 30 июня. В Москве оно стартует в 10:00, а в Нижегородской области - 14:00. Голосовать можно в любое время суток, последний электронный бюллетень будет выдан в 19:59 30 июня.

Те, кто зарегистрировался на онлайн-голосование, но не успел или передумал, могут 1 июля прийти на свои участки по месту постоянной регистрации и проголосовать обычным способом.