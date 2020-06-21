Еще три тысячи коек в Москве вернут к оказанию плановой медпомощи

На этой неделе могут вернуть к плановой работе еще три тысячи коек, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Как сказал мэр, каждую неделю город выводит тысячи коек из оборота. "Перепрофилируем обратно в плановую помощь: чистим, моем, готовим к нормальной жизни. На этой неделе будет принято тоже решение о переводе в нормальную работу еще трех тысяч коек", - сказал телеканалу мэр.

Как отметил Собянин, Москве удается возвращать стационары к плановому приему пациентов из-за своевременно созданного в городе резервного коечного фонда на базе пяти временных госпиталей. Собянин подчеркнул, что в целом ситуация с распространением коронавируса в столице нормализуется. По его словам, за месяц прирост новых случаев сократился в четыре раза. Он отметил, что ту же самую картину показывает и работа поликлинических КТ-центров, которые на пике диагностировали около пяти тысяч человек и почти двум с половиной тысячам давали диагноз, что это ковидная пневмония. Сегодня цифры в пять-шесть раз меньше.

Напомним, что к оказанию плановой медпомощи уже вернулись больницы имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, ГКБ № 31, госпиталь на Шаболовке и госпиталь для ветеранов войн №1. В ближайшее время в прежний график работы войдут госпитали для ветеранов войн № 2 и № 3, а также больница имени Давыдовского.