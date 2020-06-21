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21.06.2020 12:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Июнь в столице может побить рекорд по осадкам

Текст: Ирина Огилько

Первый летний месяц 2020 года в столице может войти в историю метеорологии как самый мокрый июнь. Об этом сообщили "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

Фото: iStock
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По данным метеорологов, за первые три недели июня в столице выпало 156 мм осадков. Это уже вдвое превышает норму.

А чтобы стать лидером, нужно пролить еще более 20 мм осадков. Тогда будет побит рекорд 1942 года, когда за месяц выпало 173.5 мм осадков. "Не исключено, что нынешний месяц сможет подобраться к рекорду, так как осадки возможны в воскресенье и в середине последней неделе месяца, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Сейчас в копилке осадков столицы, по данным опорной метеостанции ВДНХ, уже насчитывается 210 процентов, а норма для июня составляет 75 мм".

Как рассказала Позднякова, субботний ливень хоть и затопил ряд территорий города, однако осадки распределял неоднородно. Больше всего их выпало на юге и востоке города - более 50 мм, в районе МГУ - более 40 мм осадков, а на северо-востоке города (в районе ВДНХ) всего зафиксировано более 20 мм осадков. Во время непогоды в отдельных районах города видимость уменьшалась до 50 метров, местами выпал град, ветер усиливался в порывах до 20 м/с.

Однако, несмотря на субботний разгул стихии, самым дождливым остается день 18 июня, когда за 12 часов в районе ВДНХ выпало 41 мм осадков. Напомним, что данные о количестве выпавших осадков и рекордах температуры в городе берутся именно из сводок этой метеостанции. Она считается главной в сети столичных станций, отслеживающих погоду.

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