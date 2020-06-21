Мошенник-мебельщик обманул клиента на полмиллиона рублей

В пресс-службе УВД по Центральному административному округу Москвы сообщили о задержании сотрудниками уголовного розыска ОМВД по району Замоскворечье подозреваемого в хищении крупной суммы денег.

В полицию с заявлением обратился 60-летний москвич и сообщил, что для покупки межкомнатных и гардеробных дверей обратился в одну из компаний по продаже мебели. Работник, прибывший в качестве замерщика, предложил ему заключить договор на разработку и изготовление мебели с другим предпринимателем. Заказчик согласился и перевел на его счет более 500 тысяч рублей в качестве предоплаты. Однако услуги по изготовлению мебели предоставлены не были. Сотрудники уголовного розыска на Скобелевской улице задержали подозреваемого - 37-летнего жителя столицы. Задержанный действительно являлся замерщиком, который предоставил для заключения договора реквизиты, по которым потерпевший перевел деньги. Злоумышленник похитил их и распорядился ими по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.