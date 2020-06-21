Новости

Вдова Кобзона госпитализирована с подозрением на COVID-19 15:16
В Астрахани мать замурованного в бетон ребенка призналась в его убийстве 15:12
В ДТП с маршруткой в Петербурге погиб человек 15:05
Президент Беларуси открыл движение на новом участке железной дороги 15:04
Тизер: "Солнечные противоположности" продлили сразу на два сезона 15:03
Виктор Золотов поздравил подчиненных с Днем медицинского работника 14:58
Автор "Рика и Морти" снимет новый мультсериал для Fox 14:55
Мошенник-мебельщик обманул клиента на полмиллиона рублей 14:51
Шесть человек погибли в ДТП под Липецком 14:46
Оркестр "Таврический" дал концерт под окнами больницы в Петербурге 14:41
Путин: Удалось защитить граждан России от коронавируса 14:39
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения 14:37
Володин назвал антинародными призывы не голосовать по Конституции 14:35
Зои Кравиц рассказала, какой получился из Паттинсона Бэтмен 14:35
Матч "Краснодар" - "Динамо" перенесен на 19 июля 14:21
Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок 14:20
В КБР прибыла гуманитарная помощь из ОАЭ для борьбы с COVID-19 14:15
Какие автомобили можно купить в России за 600 тысяч рублей 14:01
На Урале иномарку после столкновения разорвало на две части 13:58
В день кинолога в МЧС показали, на что способны их собаки 13:44
Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза 13:36
Путин рассказал о любимых занятиях в свободное время 13:34
Лукашенко: Беларусь никогда не позволит переписать историю 13:30
Еще три тысячи коек в Москве вернут к оказанию плановой медпомощи 13:25
Путин раскрыл секрет эффективного руководства 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
21.06.2020 14:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мошенник-мебельщик обманул клиента на полмиллиона рублей

Текст: Михаил Фалалеев

В пресс-службе УВД по Центральному административному округу Москвы сообщили о задержании сотрудниками уголовного розыска ОМВД по району Замоскворечье подозреваемого в хищении крупной суммы денег.

Фото: iStock
На юго-востоке Москвы мошенники обманули страховщиков на 1,6 млн рублей

В полицию с заявлением обратился 60-летний москвич и сообщил, что для покупки межкомнатных и гардеробных дверей обратился в одну из компаний по продаже мебели. Работник, прибывший в качестве замерщика, предложил ему заключить договор на разработку и изготовление мебели с другим предпринимателем. Заказчик согласился и перевел на его счет более 500 тысяч рублей в качестве предоплаты. Однако услуги по изготовлению мебели предоставлены не были. Сотрудники уголовного розыска на Скобелевской улице задержали подозреваемого - 37-летнего жителя столицы. Задержанный действительно являлся замерщиком, который предоставил для заключения договора реквизиты, по которым потерпевший перевел деньги. Злоумышленник похитил их и распорядился ими по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
В России за сутки подтверждено 7728 случаев COVID-19 в 84 регионах
Путин наградил тысячи медиков и ученых за вклад в борьбу с коронавирусом
Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов
Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина