Председатель Мосгордумы поздравил медработников с праздником

Низкий поклон всем медицинским работникам передал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, поздравляя медиков столицы с их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Мосгордумы.

"От имени депутатов Мосгордумы искренне поздравляю работников здравоохранения столицы с профессиональным праздником! В День медицинского работника мы чествуем настоящих героев в белых халатах, которые круглосуточно ведут самоотверженную борьбу за здоровье и жизни пациентов. Рискуя собой, они остаются верными клятве Гиппократа. Профессия медика - самая гуманная, человечная и незаменимая", - цитирует пресс-служба слова председателя МГД.

Шапошников отметил, что врачи несут большую ответственность, их работа требует высокой компетентности, преданности избранному делу, терпения и милосердия. Отметил депутат, что столичные медики вносят значительный вклад в развитие городской системы здравоохранения, которую отличают современные технологии, высокое качество и доступность. Он передал низкий поклон всем медицинских работникам и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, профессиональных достижений и спокойных дежурств.