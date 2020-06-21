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21.06.2020,  
14:09
Текст:  Антон Валагин

Россия создала новую машину дистанционного разминирования "Гвидон"

Новая инженерная машина дистанционного разминирования "Гвидон" проходит испытания в Подмосковье. От уже существующей машины разминирования "Листва" новый образец отличается другой колесной базой, двухосной, иной антенной и большей мощностью.

Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
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- СВЧ-излучение вызывает либо срабатывание взрывного устройства, либо эффект "защелкивания", при котором мина не взрывается. У "Гвидона" выше мощность, машина выполнена на двухосной бронированной базе, - рассказал "Звезде" научный сотрудник 12-го ЦНИИ МО РФ Андрей Барабанов.

Машина дистанционного разминирования "Листва" создана по заказу РВСН для обеспечения безопасности колонн с мобильными пусковыми комплексами МБР "Тополь" и "Ярс" и начала применяться в 2017 году. "Листва" идет впереди колонны, обнаруживая и обезвреживая взрывные устройства в радиусе 100 метров. Это одна из самых засекреченных машин в армии России, состав ее бортового оборудования - закрытая информация. Известно лишь, что в экипаж на всякий случай включены и классические саперы.

24 июня "Листва" впервые будет показана публике на параде Победы в Москве.

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