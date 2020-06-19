Появились фото всех новинок парада Победы

Машина дистанционного разминирования "Листва", системы ПВО "Панцирь-СМ" и С-350 "Витязь". Фото: https://t.co/CzFFKuqIdX pic.twitter.com/aujlGpdsup— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 19, 2020
Машина дистанционного разминирования "Листва" появилась в парке РВСН в 2017 году, но в параде будет участвовать впервые. Один из самых секретных броневиков России предназначен для нейтрализации взрывных устройств на пути следования мобильных пусковых установок с МБР. Находит и обезвреживает мины "Листва" без подрыва, на расстоянии. На всякий случай в экипаже есть и классические саперы.
Модернизированный зенитный комплекс "Панцирь-СМ" получил новое оружие для борьбы с беспилотниками. В стандартный пусковой контейнер зенитной ракеты помещены четыре ракеты-малютки: не менее эффективные, но намного более дешевые. Это совсем новая машина - до парада она нигде не появлялась.
Боекомплект системы ПВО С-350 "Витязь" больше, чем у знаменитой С-400 "Триумф": 12 ракет на каждой установке. В радиусе 60 километров "Витязь" способен бороться как с аэродинамическими, так и с баллистическими целями. По заводским характеристикам, аппаратура С-350 позволяет обстреливать одновременно 16 объектов, на деле их больше.
Тяжелый огнемет нового поколения "Тосочка" размещен на колесной базе - это повышает мобильность системы. Пакет с реактивными снарядами прикрыт ящиками с запчастями, благодаря манипулятору расчет может перезаряжать боекомплект самостоятельно. Ранее для этого требовалась транспортно-заряжающая машина (она, впрочем, тоже есть).
Тяжелый огнемет "Тосочка", тяжелая БМП Т-15, боевая машина "Деривация-ПВО". Фото: https://t.co/CzFFKuqIdX pic.twitter.com/o7PoELWGLl— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 19, 2020
Тяжелая БМП Т-15 создана на гусеничной платформе "Армата" и имеет уровень защиты, недоступный другим машинам в этом классе. На сей раз Т-15 появится на параде с новым боевым модулем "Кинжал": в его состав входят мощная 57-миллиметровая пушка и дальнобойные противотанковые ракеты "Атака".
Зенитная самоходка "Деривация-ПВО" оснащена той же 57-мм пушкой со скорострельностью 120 выстрелов в минуту и способна сбивать даже реактивные снаряды. Оптико-электронная система наведения установки работает в пассивном режиме, ничем не выдавая себя.
Летающий броневик "Тайфун-ВДВ" можно десантировать на парашюте. Защищенная от стрелкового оружия и мин машина оснащена боевым модулем с 30-миллиметровой скорострельной пушкой и пулеметом. Управляется модуль дистанционно.
Зенитный комплекс "Бук-М3" - развитие знаменитого семейства систем ПВО. Они действительно воюют семьей - в дивизион входит полтора десятка разных машин, которые помогают друг другу, обмениваясь информацией по закрытым цифровым каналам. У нового "Бука" выросли быстродействие и боекомплект.
Завершает список еще одна новейшая машина, система дистанционного минирования ИСДМ. Реактивная установка разбрасывает мины нового поколения на расстоянии до 15 километров. Благодаря спутниковому позиционированию и автоматическому управлению, ложатся мины точно в назначенное место.
Броневик "Тайфун-ВДВ" с 30-мм пушкой, система ПВО "Бук-М3", система дистанционного минирования ИСДМ. Фото: https://t.co/CzFFKuqIdX pic.twitter.com/B3YsgIMXy9— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 19, 2020