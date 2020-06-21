Шесть человек погибли в ДТП под Липецком

Шесть человек стали жертвами лобового столкновения двух иномарок в Липецкой области.

- В 11.45 у села Паниковец столкнулись Kia Rio и Hyundai Creta. По предварительной информации, Kia выехал на встречную полосу, - рассказали "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

В автомобилях находилось семь человек. Шестеро погибли на месте, женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Детей среди пострадавших нет.

Движение по трассе, где произошла авария, затруднено. На месте ДТП работают сотрудники полиции - они устанавливают все обстоятельства столкновения.