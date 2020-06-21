Мэр столицы Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-1". Напомним, что День медицинского работника отмечается 21 июня.

Как отметил градоначальник, главное - не только в современном оборудовании, не только в новых стенах больниц, но "в золотых руках наших врачей, медсестер, их душе, отношении к делу, профессионализме".

"Я с большим удовольствием поздравляю и благодарю за их самоотверженную работу", - сказал мэр в эфире телеканала. Он пожелал медицинским работникам счастья, здоровья и доброго настроения. Мэр отметил, что ситуация по коронавирусу в последнее время значительно улучшилась, и заключил, что "мы окончательно победим пандемию, и те проблемы, которые на нас навалились".