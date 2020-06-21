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21.06.2020 09:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: Ресторанный бизнес в Москве восстановился на 65%

После снятия ограничений ресторанный бизнес в столице заработал на 65 процентов от того уровня, который был до пандемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: Летние веранды в Москве забронированы на месяц вперед

"Летние веранды, кафе - это уже неотъемлемая часть города и городской культуры. То что происходит, это ожидания выше, чем были у рестораторатов, - заявил градоначальник в эфире телеканала "Россия-1". "На сегодняшний день ресторанный бизнес по объему достиг 65 процентов за последние дни от того, что было до пандемии", - добавил он.

Собянин также выразил мнение, что столичный общепит сможет почти полностью восстановиться уже в ближайший месяц.

Напомним, что с 28 марта все столичные заведения общественного питания были закрыты. Работа разрешалась только для обслуживания на вынос и доставки. С 16 июня вновь открылись для посетителей летние веранды ресторанов и кафе, полноценное открытие этих заведений запланировано на 23 июня.

С 16 июня также заработали музеи, библиотеки, выставочные залы, зоопарки, летние веранды кафе и рестораны. С ближайшего вторника, 23 июня, откроются фитнес-центры и детские сады, детские площадки, возобновится пассажирская навигация по Москве-реке.

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