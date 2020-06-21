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21.06.2020 10:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве День медработника отмечают более 180 тысяч специалистов

Текст: Любовь Проценко

С профессиональным праздником медработников столицы, которые встречают его, продолжая бороться с коронавирусом, поздравила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- В Москве всегда было развито оказание медицинской помощи - ведь в таком мегаполисе просто невозможно иначе. Всего в столице 64 стационара, 60 подстанций скорой помощи и более 380 зданий поликлиник. На сотрудниках всех учреждений здравоохранения лежит непростая задача - сохранить здоровье горожан. Только в поликлиники в год москвичи обращаются более 100 миллионов раз, - сказала она.

Этот год стал особенным для наших врачей. Пока Москва временно взяла паузу и находилась на самоизоляции дома, столичное здравоохранение не останавливалось ни на минуту. Наша система выстояла даже в дни самой пиковой нагрузки. За этим стояла очень тяжелая работа всех подразделений здравоохранения и конкретных людей. Амбулаторное звено, стационары, служба скорой помощи, лабораторная служба сработали как единый организм. Я хочу поздравить всех наших медицинских работников с праздником! Кто-то наверняка встречает его на работе, а кто-то - в кругу семьи. Я хочу сказать спасибо каждому врачу, фельдшеру, медсестре, лаборанту за их непростую работу. Спасибо за ваш труд и спасённые жизни!

Заммэра напомнила, что здравоохранение столицы сегодня - не просто современные технологии и оборудование, позволяющее оказывать высокоэффективную медицинскую помощь жителям столицы. Это прежде всего люди - врачи, медицинские сестры, фельдшеры, лаборанты, акушеры и многие другие, кто каждый день работает ради жизни и здоровья москвичей.

В городе работают более 48 тысяч врачей, 50 тысяч медсестер, около 9 тысяч фельдшеров, 2,5 тысячи акушерок, 2,5 тысячи рентгенлаборантов. Более половины из них - младше 45 лет. Самому молодому специалисту - 18 лет, самому старшему - 92 года. Самая многочисленная специальность - врачи-педиатры, терапевты и врачи общей практики, анестезиологи-реаниматологи.

Поздравил медицинских работников и Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения Москвы:

- День объединяет более 180 тысяч специалистов московского здравоохранения, которые сегодня трудятся в столичных больницах и поликлиниках, на подстанциях скорой помощи, в диагностических лабораториях, научных и образовательных организациях. Вы всегда находитесь на передовой. Первыми прибываете на вызов и встречаете пациентов в больницах и поликлиниках, сутками находитесь рядом с ними в отделениях, приходите к ним домой и помогаете в самых сложных случаях. "Спасибо, доктор!" - нет на свете человека, который бы не сказал эти слова искренней благодарности в адрес медицинских работников. Большое спасибо за ваш самоотверженный труд.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Поздравил медиков своем сайте и Мэр Москвы Сергей Собянин. Он пригласил москвичей поучаствовать в акции.

Москва говорит врачам, медсестрам, фельдшерам, лаборантам "Спасибо" - на ее улицах появились арт-объекты и поздравления с Днем медицинского работника. Увидеть их можно на Трубной и Тверской площадях, на Лубянке и в парке Горького. Поздравления с профессиональным праздником весь день 21 июня будут размещены на Останкинской башне, фасаде Смоленского моста, экранах павильона МЦД на площади Киевского вокзала и медиафасаде ВТБ Арены - Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина.

На эскалаторах метро, на платформах МЦК и МЦД с 18 по 21 июня звучат поздравления с Днем медработника от известных актеров Владимира Машкова и Ивана Охлобыстина, телеведущих Дмитрия Губерниева, Екатерины Стриженовой и Тутты Ларсен. Своих коллег поздравляют с праздником ведущие эксперты столичного Депздрава: главный врач ГКБ №67 Андрей Шкода, главный педиатр и детский нефролог Москвы, главный врач детской больницы им. Башляевой Исмаил Османов, главный врач московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов, главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников и известный всем доктор Леонид Рошаль.

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