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21.06.2020 16:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве под трамвайными путями обвалился грунт

На юге столицы, в 4-м Рощинском проезде произошел обвал грунта под трамвайными путями.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, экстренные службы уже приехали на место происшествия и "производят разведку".

По предварительной информации грунт провалился на глубину порядка 70 сантиметров всего в полуметре от путей. Площадь обвала составила 1 квадратный метр. На данный момент движение трамваев приостановлено.

Напомним, что накануне из-за сильного дождя были затоплены улицы на юге столицы. В частности, под воду погрузился подземный переход на Варшавском шоссе.

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