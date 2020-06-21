В Москве под трамвайными путями обвалился грунт

На юге столицы, в 4-м Рощинском проезде произошел обвал грунта под трамвайными путями.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, экстренные службы уже приехали на место происшествия и "производят разведку".

По предварительной информации грунт провалился на глубину порядка 70 сантиметров всего в полуметре от путей. Площадь обвала составила 1 квадратный метр. На данный момент движение трамваев приостановлено.

Напомним, что накануне из-за сильного дождя были затоплены улицы на юге столицы. В частности, под воду погрузился подземный переход на Варшавском шоссе.