В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 с 9 апреля

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице за минувшие сутки подтверждено 968 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель с 9 апреля. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 8%.

41,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% - от 46 до 65 лет, 13,4% - от 66 до 79 лет, еще 7,6% - старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших - дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.