В Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, период предупреждения действует с 02:00 до 9:00 22 июня. В этот период времени возможно образование тумана, видимость может ухудшиться до 500 метров. Наиболее сильные туманы могут образовываться в низинах рядом с водоемами.

Напомним, ранее метеорологи рассказали, что в понедельник максимальная температура воздуха в столичном регионе не превысит +20...+23 градуса, в ночные часы не опустится ниже +10. Осадки в понедельник маловероятны. Такая погода вполне будет соответствовать климатической норме конца июня.