Минэнерго взяло на особый контроль ситуацию с утечкой топлива в Якутии

Минэнерго России и Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения взяли на особый контроль ситуацию с утечкой дизельного топлива на электростанции в Республике Саха (Якутия).

"По предварительной информации, в почву вытекло около 3,5 кубометров дизельного топлива. Энергетики производственного подразделения филиала "Среднеколымский РЭС" АО "Сахаэнерго" завершили перекачку дизельного топлива из поврежденной емкости в соседние емкости", - сказано в сообщении на сайте министерства.

В настоящий момент ведется организация работ по рекультивации почвы.

Напомним, что утечка топлива из емкости дизельной электростанции произошла в селе Аргахтах.