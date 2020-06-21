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21.06.2020 23:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минэнерго взяло на особый контроль ситуацию с утечкой топлива в Якутии

Минэнерго России и Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения взяли на особый контроль ситуацию с утечкой дизельного топлива на электростанции в Республике Саха (Якутия).

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"По предварительной информации, в почву вытекло около 3,5 кубометров дизельного топлива. Энергетики производственного подразделения филиала "Среднеколымский РЭС" АО "Сахаэнерго" завершили перекачку дизельного топлива из поврежденной емкости в соседние емкости", - сказано в сообщении на сайте министерства.

В настоящий момент ведется организация работ по рекультивации почвы.

Напомним, что утечка топлива из емкости дизельной электростанции произошла в селе Аргахтах.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Минэнерго ДФО Якутия

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