Военнослужащие ТОФ спасли "горящий" катер в Уссурийском заливе

Учения по оказанию помощи терпящему бедствие судну провели 20 июня в акватории Уссурийского залива четыре специальных судна из состава аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота.

Спасать военнослужащим пришлось водолазный катер, на котором, по легенде учений, начался пожар. Из-за этого судно обесточилось и не смогло идти дальше своим ходом.

"По вводной в район, откуда был подан сигнал бедствия, направлены дежурные суда АСО - морской буксир СБ-522, водолазное судно ВМ-120 и пожарно-спасательное судно ПЖК-1514", - рассказал "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Аварийные группы помогли потушить огонь, провели разведку в задымленных помещениях и оказали первую помощь "пострадавшим". После этого осмотрели катер и отбуксировали его на базу. Командование оценило действия участников учебной операции положительно.