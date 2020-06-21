Прокуратура Пензенской области встала на защиту кормящих матерей, которые для получения субсидии должны были ежемесячно публично доказывать наличие лактации "контрольным кормлением".

Как выяснила "Российская газета", в надзорное ведомство обратились женщины, которым педиатры отказали в выдаче справок, подтверждающих факт продолжения кормления детей грудью. Именно такая справка необходима для получения регионального пособия мамам, кормящим младенцев старше одного года.

Например, одной из матерей было отказано на основе приказа главврача поликлиники, потому что ее ребенку уже исполнилось два года, хотя в региональном законодательстве такого ограничения нет. Другой кормящей отказали на основании того, что, проживая в ЗАТО федерального подчинения, она вообще не имеет права на субсидии после исполнения ребенку года. И, наконец, третьей маме не выдали справку потому, что она не "подтвердила факта кормления контрольным вскармливанием ребенка в присутствии медицинского работника".

Жалобы матерей дошли до прокурора Пензенской области. Будь это мужчина, может быть, он и не стал бы до конца вникать в проблемы кормящих - ведь формально медики выполняли свои ведомственные инструкции, но глава надзорного ведомства области - женщина. И реакция последовала моментально.

"Мы начали разбираться в истории и обстоятельствах получения таких пособий. Выяснилось, что среди прочего женщинам необходимо для получения пособия еще и подтвердить сам факт кормления, покормив ребенка практически публично", - заявила в интервью корреспонденту "РГ" прокурор Пензенской области Наталья Канцерова. По ее словам, очевидно, что не каждая женщина к этому готова, а уж подстроить график кормления ребенка под время записи к врачу вообще вызывает сложности. При этом не секрет, что существуют и альтернативные способы доказывания факта кормления.

"Безусловно, не буду лукавить, эта история задела меня не только как прокурора, но и чисто по-человечески. Мы начали проверку, и нам удалось восстановить права женщин", - рассказала Канцерова.

Что же показала проверка и кто вообще придумал для пензенских женщин столь унизительную процедуру "контрольного кормления"?

Факт кормления молоком ребенка в возрасте от года до двух лет следовало подтверждать в ходе публичной контрольной процедуры

Как выяснили прокуроры, министерство здравоохранения Пензенской области в 2011 и 2019 годах разослало во все медицинские учреждения письма о том, что "кормящей матерью можно считать всех женщин, осуществляющих грудное вскармливание ребенка первого года жизни". А вот матерям малышей с года до двух лет, согласно письмам минздрава, справки кормящим выдавали только по решению врачебной комиссии.

Факт кормления ребенка грудью в возрасте от года до двух лет следовало подтверждать исключительно контрольным кормлением. При этом такая процедура подразумевала, что младенец должен съесть не менее 100 мл молока - для этого его взвешивали до кормления и после. Такую процедуру ради пятисотрублевой субсидии нужно было проходить каждый месяц.

Мы поинтересовались, конечно, в прокуратуре, почему о столь спорных распоряжениях минздрава стало известно только сейчас. Выяснилось, что ведомственные письма не являются нормативно-правовыми документами и поэтому не попадают в прокуратуру для проведения правовой экспертизы. В то же время текст этих писем в виде приказов был вывешен во всех поликлиниках, и поэтому матери думали, что так положено по закону и никуда не жаловались.

По итогам проверки прокуратура внесла министру здравоохранения Пензенской области представление об устранении нарушений законодательства. Случайно или нет, но и нынешний, и предыдущий министры здравоохранения области, при которых были подписаны эти письма, - мужчины. Женщинам, пожаловавшимся в прокуратуру, уже выдали справки как кормящим для получения пособия. А минздрав области указал руководителям поликлиник на недопустимость применения ранее направленных в их адрес писем. Врачам рекомендовано использовать для определения лактации все возможные медицинские методы без "контрольного кормления". Кроме того, прокуратура инициировала вопрос о внесении изменений в региональное законодательство для установления понятия "кормящая мать". Кстати, и в действующем законодательстве области нет ограничений на возраст кормления детей при получении субсидий. Так что, как заметили в прокуратуре, пусть матери, если могут и хотят, спокойно кормят и до двух, и до трех, да хоть до пяти лет - им будет положена субсидия. Решение Пензенской прокуратуры внимательно изучили в Генеральной прокуратуре, и скорее всего это послужит поводом для проверки прокурорами соблюдения прав кормящих матерей и в других регионах России.

Резонанс

Чиновники приняли меры: им достаточно осмотра груди или сцеживания молока

Скандал в регионе разразился из-за пособия размером всего 580 рублей - столько в месяц положено кормящим матерям, выражаясь языком документов, на "улучшение качества питания". Чтобы купить лишний килограмм фруктов или мяса, молодым мамам приходится каждый месяц обращаться за справкой в поликлинику. В минтруде Пензенской области пояснили, что такой порядок утвержден региональным правительством во избежание переплаты. Лактация у всех заканчивается по-разному, как уследить, кормит женщина или уже нет?

- Справки могут быть предоставлены за определенный период, например раз в три месяца или полгода. За пять месяцев этого года пособие выплачено 7471 женщине, - уточнили в региональном минтруде.

При этом появляются на свет 10-12 тысяч детей ежегодно, низкая рождаемость - одна из главных проблем региона.

Как рассказала многодетная мама из Первомайского района Пензы Оксана Малышева, пособие до года ей выплачивали без проблем. Просто раз в месяц во время патронажа вкладывали в карточку ребенка подписанную педиатром справку. Но как только младшему исполнился год, ситуация резко изменилась: справку приходилось выпрашивать. В полтора года маме сказали, чтобы она готовилась к контрольному кормлению.

- Это когда ребенка в кабинете педиатра взвешивают до кормления, а потом сразу после. При этом он должен потяжелеть хотя бы на 120 граммов, - вспоминает многодетная мама. - Дело даже не в моем стеснении. Как заставить полуторагодовалого ребенка взять грудь, когда ему не хочется? Мы это испытание миновали, я вышла на работу и потребность в пособии отпала. Хотя ребенка продолжала кормить до трех лет, в основном по ночам.

Многие мамы тоже предпочитали отказываться от помощи регионального бюджета и не соглашались на показательное кормление. Пока одна из жительниц Октябрьского района Пензы не посчитала, что врачи превышают полномочия, и не обратилась за защитой в прокуратуру. Как пояснила заместитель министра здравоохранения Оксана Чижова, замечания прокуратуры приняли и учли. Врачам рекомендовали для подтверждения лактации использовать другие методы - например, достаточно осмотра груди или сцеживания молока.

При этом чиновники не выдали имя автора предыдущих драконовских рекомендаций о показательном кормлении. Но пояснили, что привлечь виновного к дисциплинарной ответственности невозможно, так как истек срок давности допущенных нарушений, который составляет шесть месяцев.

Подготовила Наталья Саванкова, Пенза

P.S.

Просим прокуратуру Пензенской области довести начатое до конца, чтобы избавить кормящих матерей от бюрократических издевательств. Видимо, в Пензе чиновники от здравоохранения забыли "ковидные" уроки - когда их коллеги с секундомером в руках вычисляли, сколько минут проводит врач в "красной зоне" и полагается ли ему за это надбавка. История очень похожа по подходам и методам работы. Решение тоже должно быть такое, как в первом случае.