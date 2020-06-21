Ульяновские семьи бесплатно получат детские продуктовые карты

В Ульяновской области семьи с низким доходом, воспитывающие малышей до трех лет, в 2021 году получат электронную продовольственную карту. Она заменит собой готовые наборы с детским питанием.

- Планируется заменить готовые продуктовые наборы для детей в возрасте до трех лет продовольственной картой. С ее помощью родители смогут купить детское питание в одном из сетевых магазинов Ульяновской области, - сообщила "РГ" министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Наталья Исаева.

Со следующего года подобную помощь от бюджета смогут получить около 12 тысяч семей с детьми, заключивших социальный контракт на срок от трех до шести месяцев. Ежемесячно на электронный счет зачисляются бюджетные средства, которые нельзя обналичить, а лишь целевым образом потратить на приобретение нужных продуктов. Воспользоваться социальными картами можно во всех магазинах одной из торговых сетей, расположенных в пределах Ульяновской области. На нее невозможно приобрести, скажем, спиртные напитки или сигареты, такая покупка будет просто заблокирована.

- В настоящее время на социальные продуктовые карты ежемесячно перечисляют по 1000 рублей. Теперь тем их держателям, у кого есть дети в возрасте до трех лет, будут добавлять еще по 800 рублей на детское питание, - сообщили в пресс-службе регионального министерства соцзащиты.