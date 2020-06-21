На вакантные должности в омскую мэрию образовалась очередь

В Омске впервые проводят открытый конкурс претендентов на высшие должности в мэрии. Участвовать может любой. В комиссию уже поступило более ста заявок.

- Прежде кадровый резерв формировался на основе предложений руководителей подразделений администрации. Мы решили выйти за эти рамки, сделав конкурс общедоступным. И тем самым расширить возможности в поиске подходящих кандидатур, - пояснил и.о. директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы мэрии Олег Баланов. - Чтобы заявиться, достаточно иметь российское гражданство и отвечать возрастным требованиям.

Конкурсный отбор пройдет в два этапа. Сначала участников подвергнут заочному тестированию, которое выявит уровень их интеллекта, специальных знаний, в том числе закона о противодействии коррупции. Все, кто успешно его пройдет, смогут претендовать на младшие и старшие должности муниципальной службы.

На втором этапе кандидатов проверят по технологии ассессмент-центр (профессиональный тренинг на способность работать в команде). Из лучших сформируют резерв управленческих кадров уже на высшие должности.

При этом золотых гор новичкам не обещают. Главный специалист, например, может рассчитывать на оклад до 27,9 тысячи рублей, а замглавы администрации - до 43 тысяч.

- Со временем можно рассчитывать на повышение чина, а значит, и зарплаты, - считает один из соискателей Вадим Григорьев. - Да и вообще интересно пройти такой кастинг, который откроет многие двери.