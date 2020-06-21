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21.06.2020 22:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Чечне отменили режим самоизоляции и разрешили движение машин

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Чеченской Республике c 22 июня отменили режим самоизоляции для граждан, а также разрешили им передвигаться на автомобилях. Об этом в воскресенье сообщил Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу

Глава региона заявил, что продолжают действовать ряд требований Роспотребнадзора.

- По-прежнему нужно строго соблюдать предписания Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 - от ношения масок до соблюдения социальной дистанции, - заявил он.

Также пока под запретом в республике остаются массовые мероприятия и работа предприятий общепита в закрытом помещении и части спортплощадок. Прилетающим в Грозный все также потребуется справка с отрицательным тестом на COVID-19.

За все время в регионе было зафиксировано 1600 случаев коронавируса. 1153 человек выздоровели и сняты с медицинского наблюдения, 20 пациентов скончались.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Пандемия коронавируса COVID-19

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