В КБР прибыла гуманитарная помощь из ОАЭ для борьбы с COVID-19

В Кабардино-Балкарию прибыла гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом. Поступила она из Объединенных Арабских Эмиратов, заявил глава КБР Казбек Коков на официальной странице в Instagram.

- В Кабардино-Балкарскую Республику прибыл груз - помощь, переданная по договоренности главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заед Аль Нахайаном, - заявил Коков.

Доставленный груз включает в себя средства индивидуальной защиты для медицинского персонала, который работает с больными коронавирусом, а также тест-системы для определения COVID-19.

Ранее Кадыров заявил, что Мухаммед бен Заед Аль Нахайан решил оказать помощь четырем республикам Северного Кавказа - Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

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