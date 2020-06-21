Бизнесмены из Петербурга и Москвы вывели за рубеж миллиард рублей

В Санкт-Петербурге завершено предварительное расследование по делу о выводе средств за рубеж с использованием подложных документов.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, главные фигуранты дела - гендиректор некой коммерческой фирмы Петербурга, его помощник и бухгалтер московской компании. Совместно с другими лицами они в течение двух лет - с января 2015 года по апрель 2017-го - зарегистрировали несколько юридических лиц в Москве, Московской области и Петербурге. На их банковские по фиктивным основаниям поступали деньги, которые потом перечислялись на счета иностранных подконтрольных юрлиц. Операции осуществлялись под видом оплаты импортируемого дорогостоящего промышленного оборудования.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы". Следствием установлено двенадцать эпизодов перевода валюты на счета иностранных компаний в общей сложности на сумму более миллиарда рублей.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Московский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.