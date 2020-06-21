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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нужная ветка

Сообщение с Мурманском восстановлено
Текст: Алексей Михайлов ("Российская газета", Мурманск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8188)
Транспортная блокада Мурманска закончилась. На четыре дня раньше намеченного срока начал действовать железнодорожный маршрут в обход моста через реку Колу, разрушение которого отрезало областной центр от Большой земли.

Для этого пришлось проложить 5,7 километра нового железнодорожного пути. Около полутора километров железнодорожной ветки прошло по скалам, которые пришлось бурить и взрывать. Первоначально обход предполагалось запустить 23 июня. Но работы велись круглосуточно, в авральном темпе, при помощи военных, которые доставили в Заполярье современное дорожно-строительное оборудование. На этой незапланированной стройке трудились более 1 тысячи человек и свыше 250 единиц строительной и автомобильной техники.

Что ждет Мурманский транспортный узел

Эти усилия увенчались успехом: 19 июня по новому маршруту прошел контейнерный поезд до станции Мурмаши, после чего возобновляется движение грузовых поездов до станции Мурманск, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

- Построен железнодорожный путь высочайшего качества, который минимизирует шум и вибрацию при прохождении поездов, - отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. - Обеспечены все необходимые меры безопасности для жителей населенных пунктов, через которые проходит обходной участок.

По введенной ветке будут пропускаться грузовые составы с необходимыми для обеспечения региона товарами и экспортными грузами в адрес Мурманского порта. Также в ближайшее время по ней начнется движение пассажирских поездов, которые будут отправляться непосредственно с вокзала Мурманска. Часть составов продолжит отправляться со станции Выходной.

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