Для этого пришлось проложить 5,7 километра нового железнодорожного пути. Около полутора километров железнодорожной ветки прошло по скалам, которые пришлось бурить и взрывать. Первоначально обход предполагалось запустить 23 июня. Но работы велись круглосуточно, в авральном темпе, при помощи военных, которые доставили в Заполярье современное дорожно-строительное оборудование. На этой незапланированной стройке трудились более 1 тысячи человек и свыше 250 единиц строительной и автомобильной техники.
Эти усилия увенчались успехом: 19 июня по новому маршруту прошел контейнерный поезд до станции Мурмаши, после чего возобновляется движение грузовых поездов до станции Мурманск, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
- Построен железнодорожный путь высочайшего качества, который минимизирует шум и вибрацию при прохождении поездов, - отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. - Обеспечены все необходимые меры безопасности для жителей населенных пунктов, через которые проходит обходной участок.
По введенной ветке будут пропускаться грузовые составы с необходимыми для обеспечения региона товарами и экспортными грузами в адрес Мурманского порта. Также в ближайшее время по ней начнется движение пассажирских поездов, которые будут отправляться непосредственно с вокзала Мурманска. Часть составов продолжит отправляться со станции Выходной.